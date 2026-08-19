Transportes

Renfe prepara 30 comboios para operar Alta Velocidade em Portugal

A empresa de transporte ferroviário espanhola já pôs em marcha o processo para homologar os seus comboios de alta velocidade em Portugal.

A Renfe está a dar os primeiros passos para poder vir a operar na rede de Alta Velocidade em Portugal. A empresa espanhola já pôs em marcha o processo para homologar 30 comboios das séries 106 e 107 da Talgo, que terão rodados em bitola variável para poderem circular na rede portuguesa.

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“São modelos muito adaptáveis ao contexto português, que em parte utiliza a bitola ibérica, tal como Espanha, e estamos a tentar homologá-los para podermos operar lá”, afirmou o ministro dos Transportes Espanhol, Óscar Puente, numa entrevista à Europa Press.

Segundo o Expansión, que cita fontes próximas da operação, a Renfe irá transferir para o projeto português o plano de homologação que previa realizar em França com dez unidades. Passarão agora a ser 30 comboios de bitola variável, nos quais terá de ser instalada a tecnologia de sinalização e segurança necessária à adaptação à rede ferroviária portuguesa, um trabalho que exigirá, pelo menos, investimentos na frota no valor de 20 milhões de euros.

Na mira da Renfe estão as ligações Vigo-Porto e Lisboa-Madrid, refere ainda o diário espanhol. Óscar Puente afirmou que a intenção do Governo é concluir as ligações do lado espanhol em 2030, ficando a aguardar a conclusão do lado português. O calendário atual prevê que a ligação do Porto até à fronteira fique concluída em 2032 e a de Lisboa em 2034.

A CP tem a decorrer um concurso para a aquisição de 12 composições para operar nas linhas de Alta Velocidade, com opção de mais oito, ao qual se candidataram a francesa Alstom e a espanhola Talgo.

A empresa de comboios portuguesa poderá também vir a operar em Espanha. A resolução do Conselho de Ministros que aprova a realização da despesa, prevê o lançamento de um segundo concurso que acrescentará seis comboios aos 20 já previstos, com um foco no serviço internacional.

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