UE exporta cada vez mais gelados, mas Portugal compra mais do que vende

Há cada vez mais gelados a sair da União Europeia (UE) com destino a países terceiros. Em 2025, os 27 Estados-membros exportaram, no seu conjunto, 289,8 milhões de quilos, mais 10% do que no ano anterior, enquanto as importações cresceram 12%, para 77,8 milhões de quilos. Portugal também reforçou as exportações de gelados, mas o aumento não foi suficiente para inverter a balança: as compras ao exterior continuam a superar, por larga margem, as vendas para fora do espaço comunitário.

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Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, Portugal escoou 17.665.121 quilogramas de gelado (equivalente a cerca de 17,6 mil toneladas) para todo o mundo no ano passado. Face a 2024, quando as exportações nacionais de gelado totalizaram 13.693.453 quilos (aproximadamente 13,7 mil toneladas), verifica-se um aumento de 29%.

No que toca às importações, o crescimento de 2024 para 2025 foi mais modesto, de apenas 2,6%. Mesmo assim, a quantidade de gelado que Portugal comprou a outros países permaneceu em níveis muito superiores à quantidade vendida, correspondendo a um total de 57.261.036 quilos (cerca de 57,3 mil toneladas) no último ano.

Caso se tenha em conta apenas as compras e vendas entre Portugal e países extra-UE, a subida das importações foi muito superior à das exportações. No ano em análise, foram exportados do mercado português 3.410.174 quilogramas de gelado para fora dos 27 Estados-membros do bloco comunitário, 14,2% acima dos 2.987.171 quilos vendidos em 2024, o que torna o nosso país no 15.º maior exportador.

Já as compras realizadas ao resto do mundo passaram de 447.560 quilos em 2024 para 1.072.293 quilos em 2025, disparando quase 140%. Traduzindo estes números no valor transacionado, as vendas de gelado do mercado nacional a países fora da UE totalizaram cerca de 47,8 milhões de euros em 2025, tendo importado gelado equivalente a mais de 186 milhões de euros.

Mercado francês com quota de 20% nas exportações extra-UE

Os dados do Eurostat mostram que os franceses continuam a liderar as exportações da União Europeia: em 2025, foram 59,1 milhões de quilogramas de gelado vendidos a países extracomunitários, o que representa um quinto de todas as vendas ao resto do mundo.

Cinco maiores exportadores de gelado da UE em 2025:

A Itália surge na segunda posição, com 55,2 milhões de quilos vendidos, o equivalente a uma quota de 19% do total de vendas de gelado da UE a países extra-27, seguindo-se a Bélgica, com 34,5 milhões de quilos de gelado vendidos no último ano e um peso de 12%.

Já o mercado alemão surge no quarto lugar, com 29,9 milhões de quilogramas de gelado vendidos a países extra-UE, representando 10% das exportações totais do bloco comunitário. A fechar o ‘top 5’ estão os Países Baixos, com 26,5 milhões de quilos de gelado exportados, equivalentes a 9% das vendas extra-UE.

Alemanha continua a liderar na produção de gelado

A União Europeia (UE) produziu 3,44 mil milhões de litros de gelado no ano passado, o que representa um aumento de 1,9% face aos 3,38 mil milhões de litros produzidos em 2024, segundo o gabinete estatístico.

A Alemanha mantém-se como o maior produtor de gelado na Europa, ao produzir 608 milhões de litros de gelado em 2025. Comparando com os 607 milhões de litros de gelado que produziu em 2024, significa que a maior economia da Zona Euro produziu ligeiramente mais (+0,2%) no último ano.

Cinco maiores produtores de gelado na UE em 2025:

Em segundo lugar surge a Itália, com uma produção de 549 milhões de litros em 2025, bastante acima dos 492 milhões de litros produzidos um ano antes — ou seja, um aumento homólogo de 10%. Os franceses fecham o pódio, tendo produzido 525 milhões de litros de gelado no ano passado, mais 4%, em termos homólogos, do que os 501 milhões de litros produzidos em 2024.

De acordo com o Eurostat, a lista dos maiores produtores de gelado na Europa inclui ainda Espanha (457 milhões de litros, +2%) e a Bélgica (274 milhões de litros, +6%), não estando disponíveis dados relativamente à produção em Portugal.