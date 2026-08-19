Uma análise da LALIGA mostra o valor das apostas na academia no futebol espanhol, com 23 títulos e 466 milhões em transferências

Tendo como referência a conquista do Mundial de 2026 e o desempenho acumulado das equipas espanholas masculinas, femininas e juvenis na última década, bem como a reflexão sobre os sucessos dos clubes nas duas categorias mais elevadas do país.

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O estudo realizado pela área Projetos de Futebol da LALIGA, arquitetos do Plano Nacional para Academias dos clubes da entidade, mostra que Espanha é a equipa europeia com maior sucesso internacional acumulado nos últimos dez anos, com um total de 23 títulos conquistados entre equipas seniores e categorias de jovens masculinas e femininas. seguido de 9 títulos na Alemanha, 7 em Inglaterra, 6 em França e Portugal, 5 nos Países Baixos e 4 em Itália.

Desde 2016, tem havido uma aceleração destes sucessos desportivos, em paralelo com a consolidação do trabalho realizado pelos clubes, pela federação e pela LALIGA em termos de formação e desenvolvimento de jogadores através da rede de inteligência coletiva das Reuniões das Pedreiras desde 2016 e do Plano Nacional para a Melhoria e Otimização das Academias lançado em 2022.

O Chefe de Projetos de Futebol da LALIGA, Juan Florit, explicou que os dados mostram que o compromisso a longo prazo com a academia juvenil é “uma estratégia comprovada que gera resultados tanto no desporto como na economia”. “Na LALIGA trabalhamos em conjunto com os clubes para os ajudar a fortalecer os seus processos de desenvolvimento, partilhar conhecimento e elevar os padrões de qualidade das suas academias de base, respeitando sempre a identidade e a filosofia de cada entidade”.

Na sua opinião, as evidências mostram que projetos que mantêm um compromisso sustentado com o treino geram mais oportunidades para os seus jogadores, mais valor para os clubes e maior sucesso para o futebol espanhol como um todo, tanto em clubes como em seleções nacionais. “Para nós, o mais importante não são apenas os grandes resultados, mas o caminho que torna possível alcançá-los e mantê-los ao longo do tempo”, afirmou.

Uma das principais conclusões da análise é a estreita relação entre o sucesso da equipa campeã mundial e o trabalho realizado nas estruturas de treino dos clubes. Segundo o estudo, 25 dos 26 jogadores convocados por Espanha para o Mundial de 2026 passaram por sistemas de formação antes de chegarem à elite, com a presença direta de 11 clubes da LALIGA entre os clubes de treino do plantel campeão. Os dados confirmam que o sucesso da seleção não resulta do trabalho de algumas academias, mas sim de um ecossistema de formação amplo, diversificado e interligado.

Os clubes de treino dos campeões internacionais espanhóis que foram transferidos para outros clubes obtiveram mais de 466 milhões de euros em receitas provenientes das transferências destes jogadores ao longo das suas carreiras, sem contar com possíveis rendimentos adicionais provenientes de direitos de treino ou outros mecanismos de solidariedade e compensação. A este valor junta-se o valor gerado pelos jogadores que continuam nos seus clubes de origem. Os nove campeões mundiais que permanecem no seu clube de treino representam aproximadamente 545 milhões de euros em valor desportivo e de ações, evitando custos de mercado significativos e tornando-se ativos estratégicos para as suas entidades.

O relatório também mostra uma relação entre o uso de futebolistas formados no local e o desempenho desportivo em competições. Na época passada, a LALIGA voltou a liderar a percentagem de minutos disputados por jogadores formados no local entre as cinco principais ligas europeias, com 20,1% do total, à frente da Ligue 1 (16,1%), Bundesliga (11,9%), Premier League (8,3%) e Serie A (7,6%).

Além disso, vários dos clubes com maior destaque de jogadores formados nas suas próprias academias de formação estão entre os projetos mais competitivos do futebol espanhol. Na época anterior, destacam-se o Athletic Club (69,5% dos minutos jogados por jogadores formados local), Real Sociedad (55,2%), FC Barcelona (47,5%), RC Celta (43,1%), CA Osasuna (26,1%) e Sevilla FC (25,0%), seguidos pelo Valencia CF (23,8%) e Real Madrid (23,1%).

Estes dados mostram, segundo a análise, que apostar no próprio talento “não é apenas compatível com competir ao mais alto nível, como pode tornar-se uma vantagem competitiva sustentável tanto no âmbito desportivo como económico, uma vez que as classificações de utilização de jogadores formados no local correlacionam-se em grande parte com as primeiras posições da classificação final”.

Esta relação entre a academia de formação e o desempenho competitivo também é observada na LALIGA HYPERMOTION. Os três clubes que conseguiram a promoção à LALIGA EA SPORTS, Real Racing Club, RC Deportivo e Málaga CF, estão entre as entidades que dão maior destaque aos jogadores treinados internamente. O Málaga liderou a categoria com 57,3% dos minutos disputados por jogadores formados localmente, enquanto o Racing (21,4%) e o Deportivo (17,7%) também estiveram entre os projetos com maior peso do seu próprio talento. Da mesma forma, os três clubes estavam entre as equipas com mais jogadores formados no plantel: o Málaga tinha 11, o Racing com 9 e o Deportivo com 6, reforçando a ideia de que o compromisso com o treino pode ser um fator diferencial para alcançar o sucesso desportivo.

A análise identifica também uma característica diferencial dos jogadores desenvolvidos no sistema espanhol: a sua capacidade de adaptação. A comparação entre a equipa campeã do Euro 2024 e os vencedores do Mundial de 2026 revela que Espanha alcançou sucesso com estilos de jogo significativamente diferentes.

Enquanto os campeões europeus apresentavam um perfil mais vertical baseado nas transições, os campeões do mundo destacavam-se por um jogo mais associativo e apoiado pela posse de bola. A capacidade dos mesmos jogadores de atuar em ambos os contextos demonstra o valor de um modelo focado na formação integral do futebolista, fazendo da “marca registada” do futebolista formado nas academias de formação espanhola o facto de ser um “futebolista total”.

Os dados reforçam a visão que orienta o Plano das Academias promovido pela LALIGA em conjunto com os 42 clubes profissionais: uma estratégia de longo prazo destinada a reforçar a liderança internacional do modelo de treino espanhol através da melhoria contínua das estruturas, metodologia, recursos, cuidado abrangente ao jogador e transição para o futebol profissional, com KPIs específicos para a proteção dos jogadores, melhoria das infraestruturas, dupla carreira ou proteção da criança, reforçada este ano através da certificação AENOR-LALIGA, que tem 66 KPIs que serão certificados através de auditorias exaustivas nos clubes candidatos.

Nos últimos anos, a LALIGA também promoveu este modelo a nível mundial, trabalhando com clubes, federações e ligas internacionais em países como o Iraque, China, Vietname e Peru, onde realizaram desde projetos de consultoria para formar uma estrutura de futebol de base desde o início até à formação de diretores de academias ou treinadores de futebol de base.