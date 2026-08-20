23,4% dos trabalhadores assalariados com baixo nível de escolaridade acedem ao emprego com contrato temporário

Esta é a conclusão do estudo ‘O valor do emprego temporário em Espanha’, preparado para o Asempleo com base em microdados do Inquérito à População Ativa (EPA) do Instituto Nacional de Estatística (INE), que analisa a evolução do emprego temporário de 2005 até ao segundo trimestre de 2026.

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O nível de educação também tem impacto no desemprego. 21,8% das pessoas com ensino primário ou inferior estão desempregadas, uma situação que afeta apenas 12% dos que têm ensino secundário e 6,2% dos diplomados do ensino superior.

Asempleo defendeu que o contrato temporário oferece uma forma de entrar no mercado de trabalho para pessoas com menos formação e que, por isso, têm mais dificuldades em ingressar no mercado de trabalho. O presidente da Asempleo, Andreu Cruañas, salientou que o emprego temporário não é “uma anomalia” do mercado de trabalho, mas sim “uma parte estrutural” e sublinhou que contratos temporários “não podem ser vistos como um problema”.

“Esta modalidade oferece possibilidades para grupos que têm mais dificuldade em integrar-se no mercado de trabalho”, sublisou, recordando que quase três milhões de pessoas em Espanha têm um contrato temporário.

A análise dos microdados da EPA do estudo Asempleo mostrou que o emprego temporário deixou de se adequar pior do que o emprego permanente ao nível de escolaridade daqueles que o ocupam. Durante quase vinte anos, a sobrequalificação foi sempre maior no emprego temporário.

Em 2005 e 2006, a diferença ultrapassou os 12 pontos percentuais em relação ao contrato temporário. Depois começou a fechar, ano após ano, até desaparecer em 2023. Na média do último ano, as duas taxas são praticamente iguais, com 35,3% em emprego permanente e 34,9% em emprego temporário. No segundo trimestre de 2026, o contrato temporário foi inferior, com 33,0% em comparação com 35,5% do contrato permanente.

Asempleo explicou que esta mudança coincide com uma profunda transformação dos contratos temporários em Espanha. Após a reforma laboral, a taxa de emprego temporário caiu para 15,1%, quando nos 16 anos anteriores nunca tinha descido abaixo dos 22%.

“Hoje, um trabalhador temporário encaixa-se na sua posição da mesma forma ou melhor do que uma indefinida. Por trás desta mudança, existe um setor que profissionalizou a intermediação laboral. As agências de emprego temporário e as agências de emprego selecionam, formam e colocam perfis cada vez mais ajustados ao que as empresas realmente precisam, e isso é notório na qualidade do emprego gerado”, disse Cruañas.

Asempleo alertou que o facto de o emprego temporário equivaler a emprego permanente não significa que o problema esteja resolvido. Os dados compilados pela associação patronal mostraram que mais de um terço dos licenciados universitários que trabalham em Espanha o fazem numa posição para a qual estão claramente sobrequalificados. Esta situação mal mudou em 20 anos, oscilando entre 31,9% e 38,3% desde 2005.

DEIXAR O EMPREGO

O estudo da Asempleo também sublinhou que não é o mesmo deixar o emprego que ser despedido. Quando uma pessoa passa do emprego para o desemprego, o LFS permite distinguir entre o fim do contrato na data marcada ou um despedimento.

Entre 2021 e 2026, 84,0% das pessoas que ficaram desempregadas não foram despedidas. 70,2% ficaram desempregados no final de um contrato temporário e 13,9% deixaram o emprego por motivos não relacionados com a relação laboral, como estudos, doença, responsabilidades familiares ou reforma. Apenas 16,0% indicaram uma demissão ou a abolição do seu cargo.

Cruañas apelou a enfrentar o desafio subjacente do mercado de trabalho, a partir da capacidade do tecido produtivo para gerar emprego qualificado e da qualidade de mediação entre aqueles que procuram e oferecem trabalho. Na sua opinião, os problemas do mercado de trabalho espanhol, como o desemprego prolongado, as dificuldades de acesso dos jovens e do grupo de pessoas com mais de 50 anos “não são resolvidos por ferramentas limitadoras”, mas “com melhores políticas de emprego ativas e com um quadro que permita ao setor colocar toda a sua capacidade ao serviço daqueles que procuram emprego”.