Cofares prepara-se para a nova era dos medicamentos com um investimento de 25 milhões de euros

O operador logístico da Cofares irá duplicar a capacidade do seu silo automático para 40.000 espaços e reforçar a sua infraestrutura de refrigeração face ao crescimento dos tratamentos biológicos e personalizados.

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Como anunciado na quinta-feira, o aumento dos tratamentos biológicos, personalizados e termolábiles exige condições de armazenamento e transporte cada vez mais sofisticadas, rastreabilidade absoluta e controlo de temperatura, praticamente sem margem de erro. Neste cenário, a Farmavenix, operadora das soluções logísticas da Cofares, está a implementar um dos maiores planos de reforço de capacidade na logística farmacêutica espanhola.

A empresa lançou investimentos de perto de 25 milhões de euros, principalmente com o objetivo de expandir a sua capacidade automatizada e fortalecer a cadeia de frio. Por um lado, irá investir 23 milhões de euros para duplicar o seu silo automático até 2028, que passará dos atuais 20.000 para 40.000 buracos. Por outro lado, destinou quase dois milhões de euros à construção da sua quinta instalação de refrigeração de grande capacidade, antecipando o esperado forte crescimento de medicamentos que necessitam de armazenamento controlado por temperatura.

O tamanho atual da Farmavenix permite-nos compreender o alcance deste compromisso. A sua rede cobre toda a Península Ibérica, incluindo Portugal, bem como as Ilhas Baleares e Canárias, com especial relevância pela sua plataforma em Las Palmas de Gran Canaria, e conta com mais de 52.000 espaços para paletes. É construído um sistema sobre esta infraestrutura para garantir o controlo, rastreabilidade e monitorização de medicamentos, incluindo aqueles sujeitos a condições especiais de temperatura.

O compromisso não se deve apenas a uma expansão convencional da capacidade. A Farmavenix está a preparar-se para uma mudança estrutural no mercado farmacêutico. Os novos tratamentos biológicos e personalizados exigem um controlo térmico particularmente exigente e a previsão da empresa é mover mais de 126.000 paletes em frio nos próximos três anos. Toda a sua frota dedicada é certificada e monitorizada, incorporando controlo online de temperatura e geolocalização durante o transporte.

A Farmavenix já tinha dado um salto significativo em 2025 com a expansão da sua área de armazenamento frigorífico. A ação permitiu aumentar a área de superfície disponível para frio em mais de 25%, entre 2 e 8 graus, colocando o seu potencial acima de 4.000 espaços, além de expandir o espaço para produtos congelados.

CADEIA DE FRIO

O presidente da Cofares, Eduardo Pastor, alertou precisamente para esta tendência, dado que haverá cada vez mais medicamentos que necessitarão de cadeias frias altamente exigentes e a distribuição terá de se adaptar a padrões mais elevados. Na sua opinião, um dos principais ativos do modelo espanhol é precisamente a sua capacidade de garantir a rastreabilidade do medicamento do laboratório à farmácia, protegendo também o paciente contra o risco de falsificação.

“A medicina não é um bem de consumo”, defendeu Pastor, que alega a necessidade de manter uma regulamentação específica e uma cadeia de custódia rigorosa. Esta estratégia inclui a construção da quinta instalação de refrigeração da Farmavenix para responder ao aumento das necessidades de laboratórios, hospitais e do próprio sistema de saúde.

A expansão ocorre também numa altura de forte crescimento da atividade. A Farmavenix ultrapassou 367.000 remessas no último ano, 16,4% a mais, segundo dados fornecidos por Eduardo Pastor. Os hospitais já representam mais de 45% das encomendas, seguidos pelos grossistas, com 30%, e as farmácias, com mais de 12%.

O modelo permite que os laboratórios terceirizem uma parte particularmente complexa da sua cadeia de abastecimento: armazenagem, recolha de encomendas, transporte e preservação especializada. Isto reduz a necessidade de investimentos internos em armazéns ou frotas, permite adaptar a capacidade às flutuações da procura e proporciona processos altamente especializados e automatizados. As instalações da Farmavenix também apresentam elevados níveis de robotização, um elemento particularmente relevante numa atividade onde a eficiência e fiabilidade estão diretamente relacionadas com a segurança do medicamento.

Um dos seus melhores exemplos encontra-se na campanha de vacinação contra a gripe. A empresa trabalha com as autoridades de saúde no armazenamento, custódia, preparação de encomendas e transporte de vacinas a nível nacional. A Cofares garantiu em 2025 que o seu operador tinha distribuído mais de 60% da vacina contra a gripe para essa campanha e que vinha a desenvolver esta atividade há oito anos, confiando numa frota dedicada, pessoal especializado e soluções digitais de rastreabilidade.

Esta capacidade está a assumir uma dimensão adicional no contexto geopolítico atual. A pandemia, as tensões internacionais e as perturbações nas cadeias de abastecimento globais colocaram a autonomia em saúde entre as prioridades estratégicas da Europa. E ter capacidade nacional para armazenar, guardar e distribuir grandes volumes de medicamentos tornou-se uma questão que transcende a pura eficiência empresarial.