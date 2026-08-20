Companhia de seguros alemã Munich Re compra At-Bay por 497 milhões de euros

A Munich Re Group chegou a acordo para adquirir a At-Bay, seguradora norte-americana que oferece seguros cibernéticos e soluções de cibersegurança, no valor de 575 milhões de dólares (497 milhões de euros), anunciou na quinta-feira a companhia alemã de seguros.

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A atividade da At-Bay será supervisionada pela Hartford Steam Boiler (HSB), a divisão da Munich Re Specialty especializada em tecnologia e cibersegurança e principal parceiro estratégico da At-Bay desde a sua fundação em 2017, refere um comunicado da Munich Re Group.

A aquisição, cuja conclusão está prevista para o primeiro trimestre de 2027, representa uma jogada estratégica para reforçar a posição da Munich Re e da HSB como líderes no mercado cibernético, ao combinar seguros com mitigação proativa de riscos e uma plataforma tecnológica de vanguarda.

A At-Bay dirige-se principalmente ao mercado norte-americano das pequenas e médias empresas (PME) e conta com cerca de 280 trabalhadores nos EUA e em Israel.

“A posição de mercado e as capacidades únicas da At-Bay tornam-na um complemento perfeito para o nosso portfólio de seguros especializados e uma componente essencial da nossa futura oferta de cibersegurança”, um dos membros do conselho de administração da Munich Re, Mike Kerner.

Na mesma linha, o presidente executivo e cofundador da At-Bay, Rotem Iram, considera que a integração da empresa na Munich Re irá acelerar o seu trabalho para colmatar a lacuna de proteção em matéria de cibersegurança para as empresas que estão a ficar para trás.