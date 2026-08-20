Disney+ assegura transmissão global da Fórmula E, incluindo Portugal

A Dazn transmitia a competição em território nacional, tendo a plataforma confirmado ao +M que deu apenas competição até ao fim desta temporada.

O Disney+ vai transmitir a Fórmula E, campeonato de desporto motorizado onde compete o piloto português António Félix da Costa, na maioria dos mercados internacionais, incluindo Portugal, e também na ESPN+, nos Estados Unidos, a partir da temporada 2026/27.

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Com 21 rondas distribuídas por 13 eventos, a próxima temporada arranca a 18 de dezembro, em Jeddah, na Arábia Saudita, passando por cidades como Austin, Miami, Mónaco e Cidade do México, antes de culminar na ronda final, a 25 de julho de 2027, em Tóquio.

“A Fórmula E combina competição de classe mundial, tecnologia inovadora e sustentabilidade de uma forma única no panorama desportivo”, afirmou Joe Earley, co-presidente da Disney Entertainment Direct-to-Consumer, citado em comunicado. “Estamos entusiasmados por impulsionar o próximo capítulo do campeonato no Disney+ e por proporcionar aos fãs de todo o mundo acesso direto a toda a emoção de cada corrida, em tempo real”, considera ainda.

“Este é um momento histórico para a Fórmula E e reflete o extraordinário impulso que o nosso campeonato tem vindo a ganhar. O alcance global incomparável da Disney e a sua capacidade de contar histórias irão apresentar a Fórmula E a milhões de novos fãs, aproximando-os mais do que nunca do drama, da inovação e da emoção das corridas elétricas”, afirmou, por sua vez, Jeff Dodds, chief executive officer da Fórmula E.

A chegada à plataforma da Disney reforça a sua oferta global que inclui o Campeonato do Mundo FIFA 2026 na América do Sul, direitos selecionados da LaLiga na Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, Reino Unido, Irlanda e França, jogos da NBA nas Filipinas e a UEFA Women’s Champions League na Europa e na América Latina.

Atualmente na sua 12.ª temporada, o ABB FIA Formula E World Championship atingiu o seu momento final em Londres, nos dias 15 e 16 de agosto, onde o título mundial foi decidido na última corrida da época — tendo Pascal Wehrlein se tornado bicampeão pela Porsche.

A Dazn transmitia a competição em território nacional, tendo a plataforma confirmado ao +M que deu apenas competição até ao fim desta temporada. Além disso, na época atual, por exemplo, a Eurosport Portugal e a HBO Max transmitiram a última ronda de Londres, nomeadamente a fase do E-Prix. O +M aguarda ainda resposta da Disney, sobre se este acordo prevê a exclusividade da competição.