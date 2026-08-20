Governo reconhece interesse público na futura fábrica de aviões Super Tucano em Beja

O Governo reconheceu esta quinta-feira o interesse público nacional na instalação em Portugal de uma linha de montagem final dos aviões militares A-29N Super Tucano, prevendo, em determinadas condições, a sua localização na Base Aérea de Beja.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A deliberação esta quinta-feira aprovada em Conselho de Ministros constitui um novo passo no projeto anunciado pelo Governo para a instalação em Beja de uma unidade de produção dos Super Tucano, depois de, em dezembro do ano passado, ter sido assinada uma carta de intenção entre o Ministério da Defesa Nacional e a Embraer para a abertura de uma fábrica desta aeronave.

Em abril, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, tinha afirmado que o Governo estava a dar “passos largos” para instalar em Beja uma fábrica da construtora aeronáutica brasileira Embraer para produzir estas aeronaves militares.

Na altura, Nuno Melo indicou que a expectativa era concretizar o projeto até ao final deste ano, seguindo-se obras de adaptação de infraestruturas, nomeadamente de um edifício já identificado na base militar de Beja, para instalação da linha de produção.

O ministro tinha então evitado esclarecer se a unidade ficaria dentro da base aérea de Beja (BA11) ou em terrenos contíguos, junto ao terminal civil do aeroporto de Beja, limitando-se a indicar que ficaria “no perímetro da Base de Beja”, junto a instalações que tinham sido anteriormente pensadas para a produção de aeronaves.

O projeto está associado à relação já existente entre Portugal e a Embraer, que detém uma participação na OGMA — Indústria Aeronáutica de Portugal e tem em Portugal um centro de engenharia. A empresa brasileira participa também na produção dos aviões militares KC-390, parte significativa da qual é realizada em Portugal.

Em 17 de dezembro do ano passado, nas instalações da OGMA, em Alverca, o ministro da Defesa Nacional e o presidente empresa brasileira Embraer assinaram uma carta de intenção para a abertura de uma fábrica de aeronaves Super Tucano em Beja, na cerimónia que assinalou a entrega dos primeiros cinco aviões desta categoria.

A cerimónia assinalou a entrega pela Embraer SA à Força Aérea Portuguesa (FAP) das primeiras cinco A-29N Super Tucano de um total de 12, com entrega total prevista durante os próximos dois anos.

A concretização da unidade de Beja, como tinha explicado o ministro, poderá reforçar a componente industrial e tecnológica do setor aeronáutico português, com o Governo a apontar anteriormente para a criação de emprego qualificado e para o reforço do ‘cluster’ aeronáutico no país.