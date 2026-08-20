Hoje nas notícias: Barragens, Segurança Social e acidentes de trabalho

A Autoridade Tributária antecipou-se ao prazo do Ministério Público e avançou com a liquidação de impostos no negócio das barragens que envolve a EDP. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta quinta-feira.

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Fisco já iniciou liquidação dos impostos sobre negócio das barragens

A Autoridade Tributária (AT) já iniciou a liquidação de impostos sobre a venda de seis barragens da EDP ao consórcio Movhera, num negócio de 2.173 milhões de euros, fechado em dezembro de 2020. Foi já enviada às entidades envolvidas a liquidação de uma parcela do Imposto do Selo no valor de 12,2 milhões de euros, com os restantes 322 milhões esperados para setembro. Em novembro de 2025, o Ministério Público concluiu que o Fisco tem de cobrar 335,2 milhões de euros em impostos, incluindo IRC, Imposto do Selo e IMT, depois de encerrar uma investigação por fraude fiscal sem deduzir acusação. Por seu lado, a EDP recusou pagar as liquidações, afirmando discordar do enquadramento fiscal e da quantificação dos impostos, remetendo a resolução para os tribunais. O processo mantém-se em aberto nas instâncias judiciais, sem prazo previsível para uma decisão com trânsito em julgado.

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Governo pediu no mesmo dia concurso para 14 dirigentes da Segurança Social

O Governo liderado por Luís Montenegro pediu a abertura de concurso público à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) para 14 cargos de dirigentes da Segurança Social no mesmo dia em que o PS questionou formalmente o Executivo sobre as nomeações em regime de substituição. Isto enquadra-se na reestruturação orgânica no Instituto da Segurança Social, o que provocou a cessação automática das comissões de serviço anteriores, permitindo a substituição de vários diretores distritais (muitos nomeados pelo anterior governo do PS) por novos nomes, grande parte com ligações diretas ao PSD.

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Há dez anos que não morriam tantas pessoas a trabalhar

Portugal regista atualmente os valores mais elevados de mortalidade laboral desde 2015, traduzindo-se numa média preocupante de três pessoas mortas por semana a trabalhar — uma realidade que coincide com um cenário de pleno emprego e máximos históricos da população ativa no país. Só este ano já morreram 81 pessoas no emprego. No ano passado foram 160, muito acima das 124 baixas de 2024. É preciso recuar dez anos, quando morreram 161 trabalhadores, para se encontrar um número maior. Os dados atualizados são da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que também sinaliza 260 feridos graves nos primeiros oito meses deste ano. A construção civil continua a liderar de forma destacada o número de acidentes mortais no país.

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Salários altos: Nunca houve tantos políticos, chefes e gestores de topo como agora

O número de pessoas que ganha 3.000 euros líquidos ou mais por mês (portanto, já descontando IRS e descontos para a Segurança Social) atingiu um máximo de sempre no segundo trimestre deste ano, contando agora com 125 mil pessoas nesse patamar remuneratório, grupo que praticamente duplicou de tamanho nos últimos dois anos. No escalão dos 2.500 a 3.000 euros líquidos aconteceu algo semelhante, contabilizando-se aqui 125 mil empregados, também. Um dos fatores deste forte impulso estará ligado ao comportamento muito expansivo do emprego nas profissões mais bem pagas em Portugal: segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), nunca o país teve tantos políticos, decisores e gestores de topo (privado e setor público) como agora.

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Mais de 26 mil doentes críticos não tiveram o nível de socorro adequado

Mais de 26 mil doentes triados com a prioridade máxima pelos centros de orientação de doentes urgentes (CODU) não foram socorridos pelos meios mais diferenciados do INEM em 2025. São cerca de 16% do total de doentes críticos que não tiveram a resposta que estava prevista para este nível de prioridade (ambulância SIV, viatura médica de emergência e reanimação ou helicóptero), tendo o socorro ficado a cargo dos bombeiros, da Cruz Vermelha e das ambulâncias do INEM, cujas equipas são menos especializadas. A Associação Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar (APEPH) alerta que a incapacidade de resposta integral aos doentes em risco de vida com os meios de socorro mais diferenciados é um dos principais problemas do sistema de emergência.

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