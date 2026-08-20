Instagram começa renovação da identidade de marca pelo wordmark

O novo wordmark está a ser agora lançado globalmente, com a restante identidade de marca a ser implementada ao longo dos próximos meses.

O Instagram está a introduzir um novo sistema de marca, com o objetivo de celebrar a criatividade da sua comunidade. A rede social da Meta começou o processo através do wordmark, sendo que já se passaram mais de dez anos desde a última renovação da imagem.

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“A equipa explorou centenas de direções, desde maiúsculas, a conceitos de câmaras e caligrafia literal. Continuámos a regressar àquilo que sempre foi especial no Instagram, a magia de uma caligrafia trabalhada à mão. Moderniza a marca mantendo esse calor. A nossa esperança é que pareça pessoal, confiante e única”, explica o Instagram, numa publicação no blog da Meta.

O gradiente vai manter-se uma parte central, mas irá ser utilizado de forma “mais subtil”, a par de alterações nos movimentos, no layout e na interface do utilizador. Existem também novidades na tipografia — atualização do Instagram Sans, nova fonte manuscrita Instagram Pen e a nova fonte Instagram Mono.

“O sistema de marca renovado coloca a criatividade e a autoexpressão da nossa comunidade no centro de tudo. Foi concebido para inspirar ações corajosas e dar às pessoas a confiança para criar e mostrarem-se como verdadeiramente são, de forma livre e plena”, explica May Hartono, diretora de design de marca na Meta.

Face às críticas por parte de alguns utilizadores nas redes sociais, com uma das principais a ser que o “r” se parece com um “z”, a diretora de design de produto do Instagram, Jasmine Probst, respondeu de forma diplomática em entrevista à revista Variety.

“Gostámos genuinamente de ver a resposta do público e de outras marcas — quer sejam memes, alguém a atualizar a sua marca nominativa para se associar à nossa, ou as reações dos utilizadores. Estamos orgulhosos do nosso trabalho e contentes por ele já estar no mundo”, afirmou.

O processo passou por várias etapas para recolher feedback externo, tendo sido “importante equilibrar a investigação com a convicção criativa, e esse feedback ajudou-nos a trazer clareza às escolhas que fizemos”.

Jasmine Probst revela ainda que uma pequena equipa principal de designers internos do Instagram trabalhou tanto na marca nominativa como no sistema de marca, em conjunto com alguns parceiros transversais. “A nossa estrutura deu-nos flexibilidade para ter diferentes equipas de design a conduzir diferentes partes do trabalho em paralelo, mantendo o alinhamento criativo, o que é bastante especial”, recorda.

O novo wordmark está a ser agora lançado globalmente, com a restante identidade de marca a ser implementada ao longo de 2026 e meses que se seguem.