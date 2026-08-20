Irão avisa que usará armas mais destrutivas se a guerra recomeçar

A Guarda Revolucionária do Irão avisou esta quinta-feira que usará mísseis com maior poder destrutivo se a guerra se intensificar na região do golfo Pérsico, numa fase de impasse no processo de diálogo com os Estados Unidos.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O poder destrutivo das ogivas utilizadas nos mísseis da Guarda Revolucionária supera em muito o das ogivas utilizadas em guerras anteriores”, afirmou o porta-voz da força ideológica do Irão, Hossein Mohabi, em declarações divulgadas pela agência de notícias Tasnim.

Se as confrontações entre as partes se agravarem, as armas utilizadas pela República Islâmica “serão completamente diferentes das do passado em todos os aspetos”, prosseguiu.

As declarações do porta-voz iraniano surgem após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter voltado na quarta-feira às ameaças ao Irão, referindo-se a uma ofensiva económica “sem precedentes”.

Mohabi disse que o Irão está a melhorar continuamente as suas capacidades militares, desenvolvendo armas com maior precisão, poder destrutivo e sofisticação tecnológica.

Nesse sentido, reforçou que o equipamento militar iraniano “será sem dúvida diferente do que era no passado” e “qualquer possibilidade é concebível”.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou uma nova ofensiva económica contra o Irão, classificando-a como a “mais devastadora alguma vez empreendida contra qualquer país”.

Na sua rede social, a Truth Social, Donald Trump avisou que qualquer país que permita às suas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou entidades governamentais proporcionar “qualquer tipo de tábua de salvação” ao Irão enfrentará, por sua vez, consequências económicas.

“Isto será um dia D económico“, afirmou o líder da Casa Branca, que pediu aos aliados de Washington que se juntem ao isolamento económico do Irão, com vista também ao enfraquecimento das suas capacidades militares.

Anteriormente, Trump tinha admitido que “talvez a qualquer altura” Washington e Teerão pudessem retomar negociações para pôr fim à guerra.

Apesar de uma diminuição recente das hostilidades entre Estados Unidos e Irão, a tensão na região permanece elevada no sexto mês de conflito, com as negociações diplomáticas caídas num impasse.

“Nenhuma conversa ou discussão está a ter lugar neste momento nem está programada com a República Islâmica do Irão”, declarou Donald Trump.

Trump observou na quarta-feira que a atual situação no estreito de Ormuz “é muito boa” e que muitos petroleiros o estão a atravessar sem problemas.

Dados da plataforma da MarineTraffic indicam porém que o tráfego no estreito de Ormuz ficou-se pelas dez travessias na terça-feira, muito abaixo das mais de cem diárias anteriores à guerra.