Juros do crédito para comprar casa voltam a subir em julho

A taxa de juro nos contratos de crédito à habitação voltou a subir em julho. Os juros dos empréstimos para compra de casa aumentaram para 3,135% no sétimo mês deste ano, traduzindo-se numa subida de 3,4 pontos base em relação ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro cresceu para 2,910%, uma percentagem superior em 5,7 pontos base, sendo que a prestação média fixou-se em 414 euros, mais três euros do que em junho e mais 20 euros que em julho de 2025. Do valor da prestação, praticamente metade (205 euros, o que representa 49,5%) correspondem a pagamento de juros e 209 euros (50,5%) a capital amortizado.

“No último mês, a parcela relativa a juros representou 49,5% da prestação média. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu 16 euros, para 731 euros, correspondendo a um aumento homólogo de 15,1%. O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 598 euros, atingindo 79.463 euros”, lê-se no relatório do INE.

O organismo português de estatística explica ainda que o destino de financiamento “aquisição de habitação” é o mais relevante no conjunto do crédito à habitação e a taxa de juro implícita reflete a relação entre os juros totais vencidos no mês de referência e o capital em dívida no início desse mês (antes de amortização).

Crédito com novas regras

Julho marca o fim das antigas diretrizes do Banco de Portugal (BdP) para a concessão de crédito à habitação, uma vez que, a 1 de agosto, entraram em vigor regras mais exigentes em relação à aplicação da taxa de esforço para a aprovação dos empréstimos. A nova recomendação substitui uma anterior, de 1 de julho de 2018, estabelecendo que os bancos só devem aprovar um crédito se a taxa de esforço de todos os empréstimos do cliente não superar 45% do rendimento líquido mensal, quando, até agora, a percentagem era de 50%.

Em Portugal, o crédito à habitação tem continuado a acelerar e até mantém um dinamismo superior ao da Zona Euro. Em junho, o stock de empréstimos para a compra de casa subiu 10,9% em termos anuais, a taxa de crescimento mais elevada desde 2003, com a carteira dos bancos a renovar recordes, totalizando 116,8 mil milhões de euros.

(Notícia atualizada às 11h31 com mais informação)