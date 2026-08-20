Defesa

NTG nega envolvimento na “negociação intergovernamental” sobre fragatas

NTG garante que não reclamou qualquer pagamento ao Estado português e que não participou em "reuniões finais conduzidas diretamente" entre os Estados português e italiano.

O Ministério da Defesa reforçou esta quinta-feira que o negócio de três fragatas FREMM EVO, com recurso aos empréstimos europeus mais favoráveis para financiar o investimento em defesa, não teve intermediários, tendo sido feito diretamente entre os Estados português e italiano.

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Em comunicado, o ministério tutelado por Nuno Melo reiterou que “no que respeita a este investimento, os contactos e negociações só acontecem a nível dos Estados de Portugal e Itália e apenas ao nível das direções-gerais de armamento dos dois países, sem intervenção da tutela política”.

A posição surge, após, a empresa portuguesa NTG ter esclarecido que “não integrou a equipa formal de negociação intergovernamental”, não participou em “reuniões finais conduzidas diretamente entre os Estados” e não foi “afastada pelo governo das mesmas”.

A empresa destaca assim que participou no processo de compra das três fragatas em representação Fincantieri e não do Estado português, mas não das negociações, negando ainda que reclamou um pagamento.

A NTG não reclama, nem reclamou, qualquer pagamento ao Estado português. A matéria em causa é exclusivamente de natureza comercial entre a NTG e a Fincantieri”, garante, recordando que ao longo dos últimos anos tem desenvolvido um trabalho de apresentação e promoção das soluções navais da empresa italiana.

Na mesma senda, garante que “continuará a defender os seus legítimos interesses pelas vias adequadas, mantendo uma postura de respeito institucional perante o Governo português, a Marinha Portuguesa e todas as entidades envolvidas”.

A aquisição das três fragatas aos italianos da Fincantieri têm gerado polémica, sobretudo o custo de 3,9 mil milhões de euros significa aproximadamente dois terços dos 5,8 mil milhões atribuídos a Portugal através do programa SAFE.

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