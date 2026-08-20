Portugal está menos democrático do que há uma década. Relatório alerta para risco de autocratização

⚡ ECO Fast Portugal mantém-se como uma democracia liberal, mas o relatório do V-Dem de 2026 revela uma deterioração significativa na sua qualidade democrática na última década.

O país ocupa o 26.º lugar no Índice de Democracia Liberal, com 0,72 pontos, refletindo um aumento da polarização política e uma mobilização pró-autocrática desde 2020.

Embora Portugal mostre resiliência institucional, a crescente autocratização global e a erosão dos princípios democráticos levantam preocupações sobre o futuro da democracia no país.

Portugal continua a ser uma democracia liberal, mas está menos democrático do que há uma década. É esta uma das principais conclusões da edição de 2026 do relatório do V-Dem, que coloca o país no 26.º lugar do Índice de Democracia Liberal, com 0,72 pontos. A classificação portuguesa mantém-se entre as mais elevadas a nível mundial, mas é sinalizada uma deterioração significativa na última década.

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“Para um cidadão comum a nível global, o nível de democracia regressou a níveis semelhantes a 1978. Os progressos da terceira vaga de democratização, que teve início em Portugal em 1974, foram praticamente erradicados”, refere o relatório, que sublinha que quase todos os aspetos de democracia registaram um “declínio significativo” na última década.

Uma das conclusões é que a terceira vaga de autocratização – quando um país está a progredir em direção à autocracia – está a intensificar-se e a propagar-se. Embora o mundo continue hoje a ser mais democrático do que há 50 anos, a autocratização está a afetar atualmente democracias “bem consolidadas”, sendo o caso mais sonante os Estados Unidos. Mas Portugal não é exceção.

A Iniciativa da Lista de Observação do Relatório da Democracia identifica setes países que estão muito perto de se tornarem autocratizadores. Para além de Portugal, são também destacados a Bulgária, Chipre, Namíba, Rússia, Serra Leoa, Sudão e Vanuatu. Sendo Portugal, Bulgária e Vanuatu novos nesta lista.

Tiago Fernandes, do Iscte, e Sara Pina, da Universidade Lusófona, aponta o crescimento do Chega como um dos fatores. “O aparecimento do Chega correspondeu a uma erosão de dimensões fundamentais da democracia portuguesa. Em 2020 Portugal apresentava níveis de polarização política próximos do zero, mas em 2024 já estava no nível 2″, referem. Ou seja, os apoiantes dos campos políticos opostos passaram de interagir de forma amigável para uma probanilidade de interagir de forma mais hostil.

Os autores referem também que mais “preocupante” é o aumento de mobilização pró-autocrática, que viu um crescimento exponencial desde 2020. Os eventos são considerados pró-autocráticos se forem organizados explicitamente em apoio de governantes e formas de governo não democráticas, mas também se forem organizados em apoio de líderes que questionam princípios básicos da democracia ou que, de um modo geral, visam minar ideias e instituições democráticas, como o Estado de direito, eleições livres e justas ou a liberdade de imprensa.

“A dimensão deliberativa da democracia está também em declínio. Em 2019 Portugal estava no nível 4 (as elites reconhecem quase sempre os contra-argumentos

e valorizam-nos explicitamente, mesmo que, em última análise, os rejeitem na maioria dos casos). Em 2025 está no nível 3 (as elites tendem a reconhecer os contra-argumentos, embora sem fazer afirmações explicitamente negativas ou positivas sobre os mesmos), mas com tendência para descer ainda mais”, sublinham.

Ainda assim, sublinham que a democracia portuguesa mostra “não só resiliência institucional face à extrema-direita”, mas a “própria sociedade civil

possui uma diversidade de movimentos de cidadãos capaz de resistir a eventuais episódios de autocratização”.

Uma coisa é certa: Portugal continua a ser uma democracia liberal, tendo apenas o relatório identificado uma deteriorizaçaõ significativa da sua qualidade democrática na última década. Os dados revelam que Portugal continua relativaemnte forte na dinmensão eleitoral e deliberativa, mas tem resultados abixos nas dimenões participativa e igualitária.

Dados do relatório revelaram ainda que quase um quarto dos países do mundo constam agora na lista de países em processo de autocratização. ” Se uma demcoracia começar a tornar-se autocrática é mais provável que entre em colapso do que sobreviva”, concluem. Em 2025, existiam 92 autocracias e 87 democracias, vivendo cerca de 74% da população em regimes autocráticos.