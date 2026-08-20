Produção na construção cai 0,7% na Zona Euro mas sobe 0,2% na UE em junho

A produção na construção caiu 0,7% na Zona Euro, mas subiu 0,2% na União Europeia (UE) em junho, em comparação com o mesmo mês no ano passado, enquanto Portugal registou um aumento de 1,2%, indica o Eurostat.

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A redução deste índice na Zona Euro deve-se em parte à diminuição significativa que se verificou na construção de edifícios (-6,5%), apesar de se registar um ligeiro aumento nas áreas da engenharia civil (+0,3%) e de atividades de construção especializadas (+0,2%).

Na União Europeia verificou-se igualmente uma redução na construção de edifícios (-4,9%), mas um maior aumento nas áreas da engenharia civil (+1,4%) e das atividades de construção especializadas (+0,5%).

Entre os Estados-membros que registaram os maiores aumentos anuais na produção estão a Eslovénia (22,9%), a Roménia (18,4%) e a Finlândia (12%). As maiores quedas verificaram-se em Espanha (-8,5%), na Hungria (-5%) e em França (-4,5%).

No que respeita à comparação com maio de 2026, a produção na construção desceu 1,3% na Zona Euro e 1% na UE.

Na variação em cadeia na Zona Euro assistiu-se a uma diminuição em todos os setores da construção, com quedas nas atividades de construção especializadas (-1,8%), na engenharia civil (-1,4%) e na construção de edifícios (-0,9%).

O mesmo se verificou na UE, com reduções nas atividades de construção especializadas (-1,7%), na engenharia civil e na construção de edifícios (ambos com -0,7%).

Os Estados-membros que registaram as maiores subidas mensais foram a Roménia (4,9%), a Suécia (2%) e os Países Baixos (1%), enquanto as maiores quedas se registaram na Eslováquia (-4,6%), na Hungria (-3,9%) e em França (-2,9%).

Em Portugal, registou-se um aumento de 0,4% na variação em cadeia.