Fundos europeus

PRR desembolsou mais 299 milhões de euros aos beneficiários na última semana

  • Lusa
  • 20:18

Com os maiores valores recebidos estão as empresas, as entidades públicas e as autarquias e áreas metropolitanas. As aprovações de projetos estão em 24.575 milhões de euros

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) desembolsou mais 299 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana, com o total de pagamentos a ascender agora a 14.300 milhões de euros, foi anunciado.

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De acordo com o último relatório de monitorização do plano, disponível no site do Recuperar Portugal, com dados até esta quarta-feira, este total equivale agora a 64% do valor contratado e a 65% do aprovado. Já a execução mantém-se nos 75%.

Com os maiores valores recebidos estão as empresas (5.123 milhões de euros), as entidades públicas (2.864 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (2.288 milhões de euros).

Seguem-se as empresas públicas (1.498 milhões de euros), as escolas (648 milhões de euros), as instituições do ensino superior (582 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (493 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (425 milhões de euros) e as famílias (378 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 24.575 milhões de euros, abaixo dos 24.824 milhões de euros anteriormente reportados.

A liderar as aprovações de projetos estão também as empresas (8.569 milhões de euros), seguidas pelas entidades públicas (4.675 milhões de euros) e pelas autarquias e áreas metropolitanas (4.637 milhões de euros). Destacam-se ainda as empresas públicas (2.584 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.000 milhões de euros).

Surgem depois as escolas (992 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (887 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (734 milhões de euros) e, no fundo da tabela, as famílias (497 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 537.948 candidaturas, sendo que 507.320 foram analisadas. Já as candidaturas aprovadas fixaram-se em 402.781, mais 944.

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