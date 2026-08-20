Ranking Pod_Scope: Julho é o melhor mês do ano em downloads

Analisando por marcas, a Renascença manteve-se na posição cimeira, conquistada no mês anterior ao Observador. A SIC Notícias troca de lugar com o Expresso, ocupando o terceiro lugar.

Os podcasts produzidos em Portugal auditados pelo ranking Pod_Scope, serviço da Marktest para a medição técnica, auditada e independente, registaram cerca de 13,8 milhões de downloads no mês de julho. Este é o registo mais alto do ano, superando a marca de janeiro (13,5 milhões) — mês em que a RTP ainda não era auditada. Em ambos os meses foram analisadas cinco semanas.

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A liderança dos publishers continua nas mãos do grupo Impresa, que registou 4,25 milhões de downloads mensais, cerca de 851 mil downloads semanais e 462 mil listeners semanais.

Logo a seguir, o Grupo Renascença Multimédia reforçou o segundo lugar — conquistado ao Observador em junho –, obtendo 3,77 milhões de downloads mensais, o melhor desempenho neste indicador para o publisher em 2026. Já o Observador registou uma subida nos três indicadores, fechando o mês de julho no terceiro lugar com 3,06 milhões de downloads.

A Bauer Media mantém-se no quarto lugar, com 1,67 milhões de downloads, e a RTP no quinto lugar, com 1,03 milhões de downloads. Esta ordenação mantém-se tanto nos downloads semanais como nos listeners semanais. Todos os publishers viram os seus números crescerem nos três indicadores analisados face ao mês anterior.

Analisando por marcas, a Renascença manteve-se na posição cimeira — conquistada no mês anterior –, com 3,47 milhões de downloads mensais. O Observador cresce em julho, atingindo 3,06 milhões.

A SIC Notícias troca de lugar com o Expresso, ocupando o terceiro lugar com 1,83 milhões. O jornal do grupo Impresa registou 1,7 milhões. A Rádio Comercial termina o top cinco com 1,48 milhões de downloads.

No universo de 24 marcas analisadas, 15 viram os seus números mensais crescerem, com nota de destaque para o crescimento percentual de 408,7% da RTP Zig Zag — ao passar de 1.287 downloads para 6.547 downloads. O “top 3” – Renascença, Observador e SIC Notícias – continua a reunir a maioria da quota de mercado, representando 60,59% dos downloads entre as marcas analisadas.

No que toca aos listeners semanais – dispositivos/apps conectados à internet que efetuaram downloads de podcasts entre 29 de junho e 2 de agosto –, a Renascença alcança a liderança, com 283 mil. O Observador cresce em julho, mas não o suficiente para voltar a ocupar o lugar cimeiro. De 250 mil em junho passou para 271 mil.

Também aqui a SIC Notícias troca de posição com o Expresso, tendo a primeira registado 232 mil e a segunda 206 mil. A SIC volta a ocupar o quinto lugar, com 110 mil.

No mês anterior, recorde-se, o pódio era ocupado por Observador, Renascença e Expresso, por esta ordem.

Nos formatos individuais, o “Extremamente Desagradável”, da Rádio Renascença, manteve a liderança com o maior número de downloads mensais. Sozinho, o podcast registou 2,78 milhões de downloads, o que representa 20% do consumo auditado. “O Homem que Mordeu o Cão” – Rádio Comercial – mantém-se no segundo lugar, tendo reforçado os números para 998 mil downloads mensais. O “Contas-Poupança” (SIC Notícias) subiu do quinto para o terceiro lugar, com 442 mil.

Em conjunto, estes três títulos representaram 30,56% de todo o consumo deste formato nos grupos auditados.