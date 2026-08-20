Roménia abate drone marítimo que se aproximava do maior projeto de gás do país

Caças F-16 da Roménia destruíram um drone marítimo que se encontrava a poucas centenas de metros do Neptun Deep, o maior projeto de gás offshore do país, numa nova incursão junto a uma infraestrutura energética considerada crítica para a segurança e autonomia da Roménia. Durante a madrugada desta quinta-feira, o país também sofreu uma incursão de um drone no seu espaço aéreo.

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O incidente ocorreu esta quinta-feira no Mar Negro e levou as autoridades romenas a mobilizar os caças para eliminar a ameaça e proteger a plataforma, onde trabalham várias centenas de pessoas e com início de operação previsto para 2027.

“Para proteger a vida das centenas de pessoas que trabalham na plataforma e garantir a segurança da infraestrutura crítica, foi tomada a decisão de destruir (o drone marítimo)”, afirmou o ministro da Defesa romeno, Radu Miruta, através das redes sociais, citado pela Reuters.

A origem do drone não foi identificada, mas a Ucrânia — que partilha uma fronteira de cerca de 650 quilómetros com a Roménia — confirmou às autoridades romenas que o aparelho não pertencia às suas forças. O Presidente romeno, Nicușor Dan, responsabilizou a Rússia e condenou aquilo que classificou como uma intensificação de “incidentes irresponsáveis” por parte de Moscovo.

A presidente da Comissão Europeia reagiu ao acontecimento na rede social X, apelidando a incursão do drone como um ato de “guerra híbrida”. Ainda salientou que “a missão fundadora da União é preservar a paz” e que isso “significa ter a capacidade de dissuadir a provocação e a agressão”.

Ursula von der Leyen também reiterou que a UE lançou a “agenda Readiness 30” (Prontidão 2030), uma iniciativa europeia para impulsionar investimentos em Defesa e que vai mobilizar “até 800 mil milhões de euros”, de forma a responder às ameaças atuais “com rapidez, unidade e determinação”.

O episódio acontece no mesmo mês em que mergulhadores do Exército romeno destruíram dois drones do tipo Gerbera — aeronaves não tripuladas de fabrico russo — que estavam à deriva na zona económica exclusiva do país, igualmente nas proximidades do Neptun Deep.

Incursões de drones aumentam

Noutro acontecimento isolado, o Ministério da Defesa da Roménia informou que, na madrugada de quinta-feira, um drone entrou no espaço aéreo romeno perto de Galati, acabando por cair em Grindu, numa zona despovoada do condado de Tulcea.

O Governo acionou dois caças F-18 da Força Aérea espanhola — destacados na Roménia no âmbito das missões de policiamento aéreo da NATO — e um helicóptero IAR-330 SOCAT da Força Aérea romena para monitorizar o acontecimento.

“O impacto da aeronave com o solo foi seguido por um incêndio que se extinguiu espontaneamente. Não houve relatos de vítimas ou danos materiais”, referiu o Ministério romeno.

O país tem registado um escalar de incursões no seu território. Em julho, um piloto romeno a bordo de um avião F-16 abateu pela primeira vez, desde o início da invasão russa na Ucrânia, um drone que invadiu o espaço aéreo da Roménia.

(Notícia atualizada às 15h00 com mais informação)