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SanlamAllianz Angola tem novo Director de Marketing e Business Intelligence

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  • 13:44

Wilton Mupei assumiu o cargo de Diretor de Marketing e Business Intelligence da SanlamAllianz Angola, após exercer funções no Banco Angolano de Investimentos.

A SanlamAllianz Angola reforçou a sua estrutura de direção com a nomeação de Wilton Mupei para o cargo de Diretor de Marketing e Business Intelligence. Mupei assumiu funções a 17 de agosto de 2026.

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Wilton Mupei foi ainda Diretor-Geral Adjunto de Inovação na Ucall e Diretor de Negócio na Leverage.

Antes de assumir o cargo, exercia funções no Banco Angolano de Investimentos, na Direção de Marketing, Atenção ao Cliente, Customer Experience e Customer Success. Foi ainda Diretor-Geral Adjunto de Inovação na Ucall (empresa de telecomunicações), entre 2022 e 2024, e Diretor de Negócio na Leverage (também empresa de telecomunicações), entre 2018 e 2022.

Com 15 anos de experiência, desenvolveu a sua carreira em empresas nos setores das telecomunicações, banca e seguros nas áreas de Marketing, Experiência do Cliente, Business Intelligence e Desenvolvimento Comercial.

A SanlamAllianz Angola destaca, em comunicado, que o novo diretor “traz uma visão integrada nas distintas áreas de atuação, aliada a uma forte orientação para resultados”, acrescentando que a sua integração “contribuirá para o fortalecimento da companhia, impulsionar a inovação criativa e criar mais valor para clientes e parceiros”.

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