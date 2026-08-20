Shortlist: Vindimar na Casa Relvas, perfumes inspirados em cocktails e um leilão de filme

A Shortlist desta semana começa na Herdade de São Miguel, onde a Casa Relvas convida a participar na vindima, deita-se no tapete de Pilates Dior, espreita as últimas novidades de Marques’ Almeida e os novos perfumes Kilian Paris. Depois, lança-se à descoberta de um histórico restaurante parisiense e do primeiro Nobu em Madrid, espreita as peças de O Diabo Veste Prada 2 que vão a leilão em setembro e perde-se entre os Patek Philippe que estarão em exposição em Milão e a nova exposição sobre o trench coat Burberry que abre ao público em setembro no Victoria & Albert, em Londres.

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1. Na Casa Relvas, a vindima faz-se à mão e com pisa a pé

A Casa Relvas volta a receber visitantes na Herdade de São Miguel, no Redondo, para o seu programa de vindimas, entre 25 de agosto e 20 de setembro. A experiência acompanha diferentes etapas da colheita e do início da produção do vinho durante cinco horas. Começa na vinha, com a identificação das castas e a análise dos bagos, seguindo-se a vindima manual e a tradicional pisa a pé. Os participantes podem ainda acompanhar o início da transformação das uvas através de uma prova de mostos e terminar com uma degustação de vinhos e azeites da Casa Relvas, acompanhada por petiscos regionais (45 euros). “Queremos que quem nos visita viva a vindima connosco e perceba, de forma simples e descontraída, todo o trabalho e a tradição que existem antes de um vinho chegar ao copo”, afirma Alexandre Relvas, CEO da Casa Relvas. O programa pode ser complementado com um almoço alentejano, que inclui gaspacho, arroz de rabo de boi tostado no forno, sobremesa e vinhos do produtor (95 euros).

2. Marques’Almeida reinterpreta o corte boyfriend (e o laço)

A dupla Marques’Almeida reinterpreta as calças de ganga de corte boyfriend com uma silhueta ampla e com impacto visual a que chamou White Acid Wash Denim Bow Boyfriend Trousers. Uma lavagem ácida branca, responsável pelas variações de tom e pelo aspeto deliberadamente irregular, que chama a atenção graças a um laço de proporções XL na cintura. O corte é largo e prolonga-se até à bainha desfiada, um dos códigos da marca portuguesa (420 euros). Segundo a Marques’Almeida, este modelo pode ser combinado tanto com peças curtas como com blazers de corte amplo.

3. Kilian Paris transforma três cocktails em perfumes

A Kilian Paris acaba de lançar The Cocktails Collection, uma linha de três perfumes inspirados em bebidas: Midnight Espresso, Piña Paraíso e Sparkling Royal. A coleção prolonga a ligação da casa francesa ao universo das bebidas espirituosas, herdada das origens familiares do fundador da marca, Kilian Hennessy, descendente dos criadores do conhaque com o mesmo apelido. O perfumista Mathieu Nardin assina Midnight Espresso, a partir de café, rum, chocolate, avelã torrada, benjoim e baunilha, e também Piña Paraíso, uma composição de vocação tropical que combina ananás e rum com coco, frangipani, fava-tonca e baunilha, e evoca Copacabana. SparklingRoyal, inspirada no Kir Royal, foi composto por Calice Becker, perfumista associada à Kilian Paris desde 2007 e responsável por criações como J’Adore, da Dior. A fragrância contém menta e limão, aos quais se juntam groselha silvestre, rosa búlgara e um acorde de licor de groselha preta, terminando em fava-tonca e almíscar.

4. O guarda-roupa de “O Diabo Veste Prada 2” vai a leilão

A Christie’s vai leiloar peças de vestuário e acessórios associados ao filme “O Diabo Veste Prada 2”. A venda decorrerá exclusivamente online entre 1 e 15 de setembro, com as receitas a reverterem a favor do Comité para a Proteção dos Jornalistas e do Conselho de Criadores de Moda da América. O catálogo reunirá peças de moda e experiências criadas em torno da produção dos 20th Century Studios. Segundo a leiloeira, algumas foram usadas no filme por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley e Lady Gaga. A iniciativa foi concebida e apoiada por Meryl Streep, que já esteve envolvida num leilão solidário de figurinos após o primeiro filme. Antes do encerramento das licitações, a Christie’s apresentará ao público uma seleção dos lotes na sua sede de Nova Iorque, no número 20 do Rockefeller Plaza (entre 8 e 13 de setembro).

5. A Dior leva o padrão histórico cannage ao Pilates e ao ioga

Ilustrando a aproximação das casas de luxo ao exercício físico e bem-estar, a Dior alarga a coleção haute wellness com um tapete concebido para a prática de ioga e outro para a prática de pilates que usa o histórico padrão cannage acolchoado, uma das assinaturas a marca francesa. Estas peças podem ser combinadas com outras, da mesma linha, também pensadas para o ginásio e cuidado pessoal. Estão disponível nas boutiques Dior, no site da casa e nos Dior Spas (850 euros).

6. O primeiro Nobu de Madrid, entre Cibeles e a Puerta del Sol

Enquanto se aguarda a abertura de um espaço do famoso chef japonês em Portugal, o Nobu Hotel Madrid abre a 1 de setembro no bairro de Las Cortes, entre a Plaza de Cibeles e a Puerta del Sol. Com 50 quartos e suítes, será a quinta unidade da marca em Espanha, depois de Ibiza, Marbella, Barcelona e San Sebastián (a partir de 660 euros). Os interiores prometem um equilíbrio entre o minimalismo japonês e a cultura espanhola. O papel principal será para o primeiro restaurante Nobu de Madrid, que ocupará três pisos do edifício, incluindo um Nobu Rooftop, com uma vista panorâmica sobre a cidade.

7. A Patek Philippe leva a Milão a sua maior exposição de sempre

A Patek Philippe, fundada em 1839, escolheu Milão para apresentar a maior edição realizada até agora da Watch Art Grand Exhibition. Entre 2 e 18 de outubro de 2026, a mostra ocupará 2.900 metros quadrados do CityOval, o antigo Palazzo delle Scintille, edifício recentemente renovado e marcado por uma cúpula com 30 metros de altura. O percurso distribui-se por 15 salas temáticas e reúne mais de 500 relógios e objetos que atravessam a história da manufatura, mostrando coleções atuais, grandes complicações, relógios sonoros, movimentos e técnicas artesanais, acompanhadas por demonstrações de relojoeiros e artesãos. A ligação da casa genebrina a Itália é central na sua história: um dos seus primeiros relógios foi vendido a um cliente em Roma. Entre as peças cedidas pelo Museu Patek Philippe encontram-se um relógio de bolso de 1897, esmaltado e cravejado de pedras preciosas, que pertenceu ao rei Humberto I de Saboia, e outro, datado de 1830, com um mapa do Norte de Itália executado em esmalte champlevé.

8. Como o trench coat da Burberry se tornou um ícone britânico

O museu Victoria & Albert, em Londres, dedica uma nova exposição à história do trench coat da Burberry, com inauguração marcada para 21 de setembro. The Burberry Trench: Crafting an Icon acompanha a evolução de uma peça criada para responder a necessidades práticas e convertida num dos símbolos mais reconhecidos da moda britânica. Das origens do casaco enquanto vestuário funcional e militar, seguindo depois a sua progressiva incorporação no guarda-roupa civil, o percurso pretende revelar como esta peça de vestuário ultrapassou o contexto para o qual foi concebido, tornando-se um objeto simultaneamente clássico e contemporâneo.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.