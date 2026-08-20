Taiwan quer aumentar em 18% as despesas com Defesa até 2027 para valor recorde

O Governo de Taiwan propôs um aumento de 18% nos gastos com Defesa para o próximo ano, atingindo um valor recorde de 1,225 biliões de dólares taiwaneses (cerca de 32,8 mil milhões de euros) e ultrapassando os 3% do PIB, numa altura em que o país reforça as capacidades perante a pressão militar e política crescente da China.

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O orçamento prevê verbas adicionais para drones e mísseis, incluindo programas que anteriormente não tinham obtido aprovação parlamentar. O objetivo passa por acelerar a modernização das Forças Armadas e reforçar a capacidade de dissuasão perante uma eventual ação militar da China, refere o governo taiwanês em comunicado divulgado após reunião sobre o orçamento geral do Governo central para 2027, noticia a Reuters.

Tinha sido anteriormente pela agência de notícias estatal CNA, citando fontes não identificadas, que o Governo taiwanês planeava elevar em 16% as despesas militares e que o valor dependia da projeção oficial de crescimento económico para 2027.

A proposta surge num contexto de maior pressão de Pequim sobre Taipé, através de operações militares frequentes em torno da ilha e de novas formas de presença marítima, incluindo patrulhas da guarda costeira chinesa ao largo da costa leste de Taiwan. Também responde às exigências de Washington, que insiste em que o país deveria gastar mais na sua própria defesa.

O Presidente taiwanês, William Lai Ching-te, tem colocado a modernização militar no centro da política de Defesa e defende um aumento sustentado da despesa, incluindo o desenvolvimento de submarinos de fabrico nacional.

A nova proposta orçamental terá de enfrentar um Parlamento dominado pela oposição, que tem apoiado o reforço da Defesa, mas rejeitado o que considera serem “cheques em branco” para o Governo.

O orçamento geral do Governo central para 2026, que continua sem receber a aprovação do Parlamento, reservava 949,5 mil milhões de dólares taiwaneses (25,4 mil milhões de euros) para a defesa, equivalentes a 3,32% do PIB taiwanês no momento em que a estimativa foi feita.

A proposta de 2027 inclui ainda financiamento para os veteranos e para a Guarda Costeira, que desempenham um papel complementar à Marinha na proteção das águas territoriais de Taiwan. Na semana passada, Taipé concluiu os exercícios militares anuais Han Kuang, que incluíram cenários de resposta a um eventual bloqueio marítimo chinês.