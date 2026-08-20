Zelensky afirma que Moscovo está a investir em mísseis balísticos

O Presidente ucraniano afirmou esta quinta-feira que Moscovo está a investir em mísseis balísticos e a intensificar o conflito, após mais uma noite de ataques aéreos russos que mataram pelo menos 13 pessoas, e pediu uma resposta internacional.

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“Infelizmente, enquanto Moscovo investe em mísseis balísticos e agrava a situação, o Mundo nem sempre responde adequadamente a estes ataques. E enquanto a Ucrânia não tiver uma defesa antimíssil balístico adequada, a Rússia não considerará seriamente a paz“, disse Volodymyr Zelensky, no Telegram, lamentando a falta de capacidade antimíssil balístico.

“Cada míssil [antimíssil] adicional salva a vida do nosso povo. Agradeço a todos os que compreendem isto, procuram e encontram formas de ajudar”, concluiu.

Pelo menos 12 pessoas foram mortas em Kiev e uma na região da capital, disse Zelensky. Segundo o Serviço de Emergência da Ucrânia, pelo menos 33 pessoas ficaram feridas na sequência dos ataques.

O alerta de ataque aéreo permaneceu ativo até às primeiras horas da manhã desta quinta-feira, com ataques a atingirem 12 locais nos distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi, em Kiev, danificando edifícios residenciais, uma instalação médica e uma instituição de ensino.

No distrito de Solomianskyi, os dois últimos andares de um prédio residencial de nove pisos foram destruídos e deflagraram incêndios noutros andares. Várias pessoas ficaram também presas em dois edifícios residenciais e num abrigo escolar.

A Rússia intensificou os ataques com mísseis balísticos contra a capital para esgotar as reservas de defesa aérea de Kiev.

A cidade dispõe de sistemas limitados capazes de intercetar ameaças balísticas, enquanto o fornecimento de mísseis para os seus sistemas de defesa aérea Patriot, de fabrico norte-americano, permanece cronicamente limitado.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha autorizado a Ucrânia a obter licenças para produzir sistemas de defesa aérea Patriot, mas mais tarde reverteu essa decisão.

Entretanto, a Ucrânia intensificou a sua própria campanha de ataques de longo alcance contra depósitos de armas, instalações militares e outros alvos estratégicos no interior do território russo, procurando reduzir a capacidade de Moscovo para manter os ataques às cidades ucranianas.