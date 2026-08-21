Alpac Capital toma controlo da operação sérvia da Adria News Network

A mudança de controlo ocorre depois do acordo de aquisição da Adria News Network, celebrado em maio, mas ainda antes da aprovação regulatória.

A Alpac Capital, sociedade de capital de risco liderada pelos portugueses Pedro Vargas David e Luís Santos, tomou controlo na segunda-feira de vários dos meios de comunicação social independentes da Sérvia, entre os quais os canais televisivos N1 e Nova S, o diário Danas e o semanário Radar. A notícia foi avançada pelo portal European Western Balkans.

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O mesmo portal revela que Pedro Vargas David se registou como diretor das empresas de media sérvias da Adria News Network (ANN). A alteração ocorre após a Alpac Capital ter oficializado o acordo e compra da rede de comunicação social que possui ativos na Bósnia e Herzegovina, Croácia, Montenegro, Sérvia e Eslovénia.

No entanto, esta operação ainda aguarda aprovação regulatória. “Ainda estamos no processo de elaboração desse parecer. Podemos confirmar que, até à data, a transação não foi aprovada”, afirmou a entidade reguladora do Luxemburgo ao portal de investigação sérvio Raskrikavanje.

Como resultado da operação, vários executivos já foram removidos das suas funções, como os diretores das empresas que detêm o portal Nova.rs, o diário Danas, a N1 Serbia e a Nova S. Apesar das alterações, o canal televisivo N1 declarou que as mudanças estavam em linha com os planos previamente anunciados. “A redação da N1 continuará a operar de acordo com os mesmos princípios e padrões profissionais de antes. A equipe editorial mantém total responsabilidade pela seleção de tópicos, reportagens e decisões editoriais tomadas em prol do interesse público”, acrescentou ao European Western Balkans. .

Face à mudança de controlo, o International Press Institute (IPI) mostrou-se preocupado, defendendo que “antes de qualquer aprovação regulatória deste negócio em Luxemburgo, onde a ANN e a United Media estão registadas, é essencial que a Alpac e seu órgão de investimento europeu Future Media Investment forneçam total transparência sobre as fontes de capital envolvidas na aquisição”. A entidade pediu ainda que o European Board for Media Services fizesse a sua própria avaliação sobre o negócio. Em causa estão as alegadas ligações da Alpac Capital ao antigo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán.

Com este negócio, os investidores portugueses expandem a sua pegada nos media internacionais, onde detêm, desde 2022, a rede europeia de informação Euronews.