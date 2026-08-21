Carneiro fixa reforma da Segurança Social como linha vermelha para OE2027

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, alertou esta sexta-feira o Governo que se avançar com uma reforma da Segurança Social (SS) passará a linha vermelha que o partido fixou para negociar o Orçamento de Estado (OE) 2027.

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“Já disse, já o transmiti ao próprio primeiro-ministro que caso o Governo entenda avançar com uma transformação da Segurança Social que coloque em causa a sua segurança, a segurança das pensões a pagamento e as pensões futuras é mesmo, uma das linhas vermelhas que o PS coloca em relação ao Orçamento de Estado”, afirmou José Luís Carneiro.

Apesar de o ministro-adjunto e da Presidência, Leitão Amaro, ter afastado esse cenário, o líder do PS quer ouvir a garantia por parte de Luís Montenegro.

“É muito importante que o primeiro-ministro dê essas garantias públicas porque enquanto o ministro-adjunto do primeiro-ministro veio dizer que não estava em causa uma reforma estrutural das pensões, a ministra do Trabalho diz que pode haver alterações que não sendo estruturais, poderão avançar.

Carneiro falava aos jornalistas em Valença, à margem da apresentação de uma nova rota pelo país que desta vez é dedicada à valorização do interior e cooperação com Espanha e tem como objetivo apresentar “uma agenda estratégica” após feito o diagnóstico.