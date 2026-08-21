Carneiro inicia rota pela valorização do interior e cooperação com Espanha

O secretário-geral do PS começa esta sexta-feira, em Valença, uma nova rota pelo país que desta vez é dedicada à valorização do interior e cooperação com Espanha e tem como objetivo apresentar “uma agenda estratégica” depois de feito o diagnóstico.

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Desde que é líder do PS, José Luís Carneiro tem apostado em roteiros temáticos, tendo começado o ano passado com um percurso da Estrada Nacional 2 para se focar na coesão e valorização do território e, depois, com rotas dedicadas ao ensino e formação profissional e também uma para a economia do mar.

A partir desta sexta-feira e até à próxima sexta-feira, o secretário-geral socialista fará a “Rota pelo Interior e Cooperação Transfronteiriça”, com o objetivo de, segundo informação adiantada à Lusa por fonte oficial do PS, lançar “uma nova agenda de desenvolvimento, com particular atenção às oportunidades resultantes da relação com Espanha”.

O arranque será feito esta sexta-feira de manhã, 21 de agosto, em Valença, distrito de Viana do Castelo, com uma conferência sobre desenvolvimento territorial, competitividade e cooperação transfronteiriça que contará ainda com a participação de Abel Caballero, alcaide de Vigo, Elisa Ferreira, antiga comissária europeia, e Teresa Sá Marques, professora da Universidade do Porto.

Ao longo da rota, José Luís Carneiro vai reunir-se com autarcas, empresários, universidades e politécnicos, centros de investigação, associações, instituições e cidadãos. “A rota não pretende limitar-se a um diagnóstico. A informação e as propostas recolhidas no terreno serão posteriormente trabalhadas com especialistas, agentes económicos, instituições e representantes da sociedade civil, com o objetivo de construir uma agenda estratégica para estes territórios e para o reforço da cooperação transfronteiriça”, refere a mesma fonte.

O PS quer apresentar propostas para “uma política territorial capaz de atrair investimento, criar emprego qualificado, fixar e atrair população”, além de possibilitar melhores serviços públicos e “aproveitar plenamente as oportunidades da integração económica ibérica”.

A cooperação com Espanha será “uma das marcas políticas da iniciativa”, segundo os socialistas que querem reforçar as eurocidades e eurorregiões, os corredores económicos ibéricos ou as ligações ferroviárias e rodoviárias transfronteiriças, além de “transformar a proximidade ao mercado espanhol numa vantagem económica”.

Para o partido liderado por Carneiro, estes territórios “são um ativo estratégico para o crescimento do país, com recursos, conhecimento, capacidade produtiva e uma localização privilegiada no espaço ibérico”.

Depois do dia desta sexta-feira — que começa em Valença e depois à tarde, em Terras do Bouro, terá um visita de barco dedicada à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés –, a rota continua na próxima terça-feira, em Vinhais, distrito de Bragança, para um encontro com investigadores e produtores.

Na quarta-feira, o líder socialista ruma à Serra da Estrela, onde terá um encontro com autarcas dos municípios do Parque Natural da Serra da Estrela, assinalando os 50 anos deste espaço. No mesmo dia, à noite, vai visitar o Festival do Crato, distrito de Portalegre.

Para quinta-feira, em Montalvão, Nisa, Portalegre está prevista uma visita ao projeto da Ponte Internacional sobre o Rio Sever, uma ligação estratégica para a mobilidade e cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, e ainda uma viagem de comboio entre Portalegre e Elvas.

No último dia, sexta-feira, o dia começa em Moura, distrito de Beja, com uma visita à Barragem de Alqueva, estando o balanço da rota que será feito por Carneiro previsto para uma viagem de barco no rio Guadiana, entre Alcoutim e Vila Real de Santo António.