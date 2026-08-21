Combustíveis voltam a subir. Gasóleo aumenta 3,5 cêntimos e gasolina sobe 2,5 cêntimos

Os combustíveis deverão voltar a subir na próxima semana. O preço do gasóleo vai aumentar 3,5 cêntimos e o da gasolina subirá 2,5 cêntimos, de acordo com as estimativas avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Confirmando-se esta evolução, o preço médio do diesel vai subir para 2,072 euros por litro na próxima segunda-feira, enquanto a gasolina custará para 1,989 euros por litro, tendo em conta os preços médios atuais divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A subida dos preços dos combustíveis acompanha o aumento das cotações do petróleo e dos produtos refinados nos mercados internacionais na última semana e ainda a variação cambial — as matérias-primas são geralmente transacionadas em dólares e é preciso fazer a conversão para euros –, ou seja, só após o fecho da sessão desta sexta-feira é que se poderá fixar os valores finais para o litro do gasóleo e da gasolina.

Além disso, importa ter em atenção dois outros: o mecanismo implementado pelo Governo que aplica descontos sobre o ISP sempre que há um aumento dos preços dos combustíveis, pelo que o agravamento será menor.

O contrato de Brent para outubro desce 1% esta sexta-feira, mas acumula uma valorização de 4,8% desde o início da semana, estando a cotar perto dos 93 dólares, o valor mais elevado do último mês. Assumindo o fator cambial, o barril regista um avanço semanal de 3,9% para 79,54 euros, face à descida do dólar.

A indefinição em relação ao rumo da guerra no Irão e ao Estreito de Ormuz continua a ter muitas implicações no lado da oferta petrolífera, o que leva a um agravamento das cotações da commoditie.

(Notícia atualizada às 10h17)