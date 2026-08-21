Euribor a 12 meses supera fasquia dos 3% pela primeira vez em dois anos

As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação mensal da casa, voltaram a subir a três, a seis e a 12 meses, atingindo os valores mais altos em mais de ano e meio.

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No caso da Euribor a seis meses, a taxa registada foi de 2,765% , o que significa um aumento de 0,028% face à véspera. É valor mais alto deste indicador desde novembro de 2024.

, o que significa um aumento de 0,028% face à véspera. É valor mais alto deste indicador desde novembro de 2024. A 12 meses, a subida face à véspera foi de 0,013 pontos, para 3,003% , ultrapassando a barreira dos 3% pela primeira vez desde setembro de 2024 .

, . No prazo mais curto, a soma de 0,017 pontos aos 2,507% de quinta-feira, para 2,524%, levaram a Euribor a três meses a apresentar o valor mais alto desde março de 2025.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, para 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.