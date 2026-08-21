Governo investe 551 mil euros na modernização dos elevadores do Palácio da Justiça

O Ministério da Justiça, através do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, assinou um contrato para a empreitada de modernização e substituição de elevadores do Palácio da Justiça de Lisboa. Em comunicado, avança que o investimento é de 551.800 euros, acrescido de IVA, e que conta com um prazo de execução de 150 dias.

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“O projeto tem como principal objetivo corrigir deficiências existentes ao nível dos componentes e equipamentos, bem como reduzir as frequentes avarias que têm condicionado o normal funcionamento dos serviços”, refere o Governo em comunicado.

A intervenção vai abranger um total de dez elevadores distribuídos pelos edifícios grande e pequeno do Palácio da Justiça de Lisboa. O Ministério da Justiça sublinha que a empreitada contempla ainda medidas destinadas a “reforçar a acessibilidade dos utilizadores” e a “garantir melhores condições de utilização dos espaços”.

“Durante a execução dos trabalhos serão adotadas soluções que minimizem o impacto na atividade dos serviços, assegurando a continuidade do funcionamento do edifício e a segurança dos seus utilizadores”, garante.