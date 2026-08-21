Reformar a Segurança Social: Veja aqui relatório completo

O relatório do grupo de trabalho que passou o último ano e meio a estudar a Segurança Social já está disponível na íntegra na Direção-Geral de Coordenação e Planeamento (DGCP), e pode ser consultado abaixo. Em causa está uma análise que aponta para um saldo negativo de 1,9 mil milhões de euros na Segurança Social (incluindo as contas da Caixa Geral de Aposentações), recomendando os peritos reformas de modo a garantir a sustentabilidade do sistema.

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“Após receção e apresentação pública no passado dia 18 de agosto de 2026, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disponibiliza publicamente, em formato digital, [o relatório], esperando o Governo contributos da sociedade, investigadores, academia, organizações, e quem se queira associar, até 18 de setembro de 2026“, lê-se no site da DGCP.

Conforme já escreveu o ECO, entre as reformas propostas pelos peritos está, nomeadamente, a recalibragem dos cortes aplicados às pensões antecipadas, uma reformulação do mecanismo de atualização das reformas, uma aposta nos sistemas complementares e uma clarificação do mandato do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, conhecido como “almofada” das pensões”.

Entretanto, o relatório também já chegou às mãos dos parceiros sociais. A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defende que seja feito, agora, um debate “sem tabus”, enquanto a UGT quer saber qual seria o impacto das reformas no valor futuro das pensões, antes de se tomar qualquer decisão. Já o Governo tem descartado avançar com uma reforma estrutural da Segurança Social nesta legislatura, em linha com o que está no seu programa.

Veja abaixo relatório completo sobre Segurança Social: