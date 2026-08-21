Unilever-Fima segura liderança do ranking de anunciantes. Initiative e VML à frente nas agências

No acumulado dos primeiros sete meses, o Ediclube pemanece como o maior anunciante, seguido pelo Modelo Continente e pela Unilever-Fima. Dentsu e VML lideram nas agências.

O ranking de maiores anunciantes do país foi em julho liderado pela Unilever-Fima, tal como aconteceu no mês anterior. A preços de tabela – ou seja, sem os descontos negociados com os meios –, a empresa liderada por António Casanova investiu 72,4 milhões de euros em publicidade.

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Na segunda posição surge agora a Nestlé, com 66,5 milhões de euros, e no terceiro posto o Ediclube, com 58,3 milhões de euros.

Modelo Continente, Lidl, Vodafone, McDonald’s Portugal, Meo, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Nos são as restantes marcas que figuram no ranking dos 10 maiores anunciantes, elaborado mensalmente pela MediaMonitor.

Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, a Initiative segura a primeira posição, com 202,1 milhões de euros. Na segunda posição, e sempre a preços de tabela, está agora a Arena, que subiu um lugar, com 177,6 milhões de euros. A fechar o pódio a Wavemaker, que com 155 milhões de euros sobe da sexta para a terceira posição.

Dentsu Media, OMD, Havas Media, Mindshare, Zenith, EssenceMediacom e Starcom Media Vest Group completam o ranking das 10 agências que movimentaram maior investimento em julho.

Nas agências criativas, não há alterações nos lugares cimeiros. A primeira posição continua da VML, seguindo-se a Fuel e a Publicis Publicidade.

BBDO Portugal, Caetsu, Havas Worldwide, O Escritório, Pepper, McCannErickson e Nossa completam as primeiras 10 posições do ranking.

No acumulado dos primeiros sete meses, o Ediclube pemanece como o maior anunciante, seguido pelo Modelo Continente e pela Unilever-Fima. A Dentsu Media, Arena e Initiative lideram nas agências de meios e a VML, Fuel e Publicis nas criativas.