Allianz notifica Autoridade da Concorrência sobre compra da seguradora Caravela

A companhia de seguros Allianz Portugal notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) sobre a aquisição da Caravela, empresa que desenvolve atividade no ramo dos seguros Não Vida.

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A Concorrência “recebeu, em 20 de agosto, uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas“, refere esta terça-feira a AdC, em informação disponível no seu ‘site’.

“A operação de concentração consiste na aquisição, pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. (‘Allianz Portugal’) do controlo exclusivo da Caravela — Companhia de Seguros, S.A. (‘Caravela’)”, lê-se na informação divulgada.

A Allianz Portugal desenvolve atividade nos ramos de seguros de Vida e Não Vida e integra o Grupo Allianz, grupo de seguros e gestão de ativos com presença em mais de 70 países, incluindo Portugal, controlado pela Allianz SE, sociedade europeia (Societas Europaea) cotada na Bolsa de Valores de Frankfurt.

Já a Caravela dedica-se a atividades no ramo dos seguros Não Vida, em Portugal, e opera em vários segmentos de seguros, incluindo automóvel, incêndio e outros danos, acidentes de trabalho, saúde, entre outros.

Agora, quaisquer observações devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis.