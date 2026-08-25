Canadá anuncia tarifas retaliatórias de até 50% contra EUA

O Canadá vai aplicar novas tarifas de até 50% sobre mais de 700 categorias de produtos importados dos EUA, em retaliação pelas novas tarifas sobre produtos canadianos introduzidas esta semana por Donald Trump. Os dois países falharam em alcançar um acordo, travando agora uma guerra comercial.

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Em causa estão importações no valor de 27,6 mil milhões de dólares canadianos, equivalentes a cerca de 17 mil milhões de euros. Estes produtos, onde se incluem aço e equipamento agrícola, terão de pagar, a partir de 8 de setembro, tarifas de 15%, 25% ou 50%, consoante a categoria, segundo anunciou o Governo do Canadá.

As novas tarifas vão muito além dos produtos industriais, afetando bens de consumo quotidiano, como marisco, queijo, vestuário, cosméticos e papel higiénico. Incluídos estão também a pasta de papel, o papel e os produtos eletrónicos.

Nós não escolhemos este conflito, mas quando a nossa integração económica é utilizada como uma arma, em vez de servir de base a uma parceria em que todos ganham, temos de nos defender”, afirmou o ministro das Finanças, François-Philippe Champagne, em francês, classificando a situação como “um desafio sem precedentes imposto ao Canadá”.

A retaliação do Canadá surge depois de a Administração Trump ter imposto, durante o fim de semana, tarifas de 50% sobre produtos canadianos, na sequência do fracasso das negociações comerciais. O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, acusou Washington de tentar subordinar o Canadá e afirmou que as exigências dos EUA durante as negociações falhadas demonstraram que os norte-americanos queriam “destruir” as suas “principais indústrias”.

Donald Trump intensificou o confronto na segunda-feira, dizendo aos líderes canadianos para “se alinharem” ou enfrentar consequências “muito piores” do que as tarifas existentes, e ameaçando impor novas tarifas de 50% sobre veículos canadianos, peças automóveis e aço.

Nesta terça-feira, Trump acrescentou uma nova provocação, afirmando que os Estados Unidos estavam a ponderar seriamente mudar o nome do Lago Ontário para “Lago América”, numa disputa com o primeiro-ministro da província de Ontário, Doug Ford. Uma mudança que faria lembrar a decisão unilateral tomada pelo presidente republicano no ano passado, através de uma ordem executiva, de mudar o nome do Golfo do México para “Golfo da América”.

As autoridades canadianas afirmaram que o objetivo não é aumentar as receitas do Estado, mas proteger as empresas canadianas e reduzir as importações provenientes dos EUA.

Canadá lança apoios à economia

O Canadá anunciou também um pacote de apoio no valor de 7,5 mil milhões de dólares canadianos (5,4 mil milhões de dólares norte-americanos) destinado aos trabalhadores e empresas afetados pelo conflito comercial.

O Canadá e os Estados Unidos têm cadeias de abastecimento profundamente integradas nos setores automóvel, energético, agrícola e industrial, o que significa que um conflito comercial prolongado poderá ter custos significativos para empresas e trabalhadores de ambos os lados da fronteira.

Carney afirmou na segunda-feira que o Canadá poderá ter de deixar de responder às tarifas norte-americanas “dólar por dólar” e, em vez disso, adotar medidas de retaliação mais específicas, destinadas a proteger os trabalhadores e as empresas canadianas.

O responsável foi ainda mais direto em francês: ”Durante as negociações, percebemos que os norte-americanos querem destruir as nossas principais indústrias, incluindo os setores automóvel, do aço e do alumínio”, afirmou. “Essa foi uma das principais razões pelas quais dissemos que não. Era um mau acordo”, acrescentou.

Numa publicação nas redes sociais feita hoje de manhã, Trump escreveu: “Eu nunca interferiria com os canadianos que falam francês! Na verdade, nunca sequer pensei em fazer uma coisa tão estúpida. Esta mentira foi inventada por um primeiro-ministro fraco e ineficaz numa tentativa de obter apoio político – apoio que perdeu totalmente -junto da população do Quebeque. Adoro os canadianos franceses!”.