Candidaturas à 2.ª fase de acesso ao ensino superior arrancam com quebra de 11% dos inscritos

No primeiro dia da segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, foram submetidas 5.533 candidaturas, segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). São menos 685 do que no primeiro dia do ano passado, quando foram registadas 6.218 candidaturas, o que representa uma quebra de cerca de 11%.

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Quase 50 mil alunos ficaram colocados na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, um valor recorde que representa um subida de 13,9% face ao ano passado, invertendo a redução registada em 2025.

A segunda fase do concurso arrancou na segunda-feira, 24 de agosto, com 6.639 vagas disponíveis, menos 42,3% do que na segunda fase do ano passado. “Das 56.228 vagas colocadas a concurso, sobraram 6.639 vagas para a segunda fase do concurso”, anunciou o Ministério da Educação, numa nota enviada às redações.

A Engenharia Aeroespacial da FEUP teve a nota de entrada mais elevada na primeira fase, com 19,5 valores, enquanto, no extremo oposto, Gestão e Informática, em Lamego, fechou com 9,7 valores, segundo os dados oficiais de colocação.

De acordo com os dados consultados pelo ECO, dos 1.170 cursos integrados no concurso nacional de acesso ao ensino superior, 412 têm vagas sobrantes para a segunda fase.

Veja aqui a lista de vagas sobrantes em cada curso.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, considerou que o “sucesso da 2.ª fase demonstrou que o processo de digitalização da avaliação externa, de uma forma global, estava bem concebido”, numa mensagem publicada no Facebook no dia em que foram divulgadas as colocações no ensino superior.

Os resultados da segunda fase do concurso nacional de acesso serão divulgados no dia 30 de setembro.