ChatGPT introduz limite de utilização por períodos de cinco horas nas contas Plus

Os utilizadores do ChatGPT Plus e alguns clientes empresariais estão agora sujeitos a um novo limite de utilização na popular ferramenta de inteligência artificial (IA) generativa. Além do limite semanal já existente, há agora um novo plafond que renova por períodos de cinco horas, a contar desde a primeira utilização, como já acontece no concorrente Claude, numa altura em que a OpenAI tenta aliviar a carga sobre os seus servidores.

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A OpenAI introduziu recentemente limites à utilização do ChatGPT que incidem sobre as funcionalidades ‘agênticas’, nomeadamente o Work e o Codex. Estes serviços, disponíveis para clientes com contas pagas, permitem satisfazer pedidos mais complexos, como executar uma tarefa em vários passos ou desenvolver software.

Se o limite anterior era apenas esse plafond semanal, os utilizadores do ChatGPT estão agora sujeitos a um travão por períodos de cinco horas, confirmou um engenheiro de topo da OpenAI, Thibault Sottiaux, na rede social X. A sessão de cinco horas começa a contar a partir da primeira utilização ao fim de algum tempo, e durante essa janela horária há um limite de capacidade que pode ser utilizada. Isto significa, na prática, que os utilizadores do ChatGPT têm mais probabilidade de ficar sem acesso ao serviço durante uma sessão mais intensa de trabalho, mesmo tendo uma assinatura paga, cuja mensalidade ronda os 23 euros.

“Isto é necessário porque o limite de cinco horas permite-nos diluir a carga sobre a nossa computação, permitindo-nos manter os planos generosos em termos de utilização semanal; e os utilizadores do plano Plus são relativamente casuais e recentes, e acabam por acidentalmente gastar toda a utilização semanal de uma vez, ficando confusos, o que não é uma experiência muito boa”, explicou o engenheiro, conhecido pela alcunha “Tibo”.

Tal como no Claude da Anthropic, o ChatGPT não indica na aplicação como é calculado detalhadamente o limite, que é apresentado na forma de uma percentagem. Mas essa percentagem está intimamente ligada ao consumo de tokens, que correspondem a partes de palavras e configuram a unidade basilar de utilização destes serviços de IA.

Este novo limite a cada cinco horas não vai afetar os utilizadores com planos mais caros, nomeadamente as contas Pro. Mas o ECO confirmou que o limite também foi introduzido pelo menos a alguns clientes empresariais com contas Enterprise.

A decisão da OpenAI chega numa semana que as contas gratuitas do ChatGPT e os planos mais acessíveis, denominados Go, passaram a incluir publicidade na Europa. Em conjunto, as medidas correspondem a um esforço da OpenAI em monetizar os elevados investimentos que continuam a ser feitos em novos centros de dados e chips, necessários ao funcionamento desta tecnologia.

(Notícia atualizada às 16h55 para clarificar o conceito de sessão de cinco horas usado pelo ChatGPT)