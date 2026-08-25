Corretora de resseguros Molinari rearranja capital dos sócios

A Molinari, corretora especializada em resseguros fundada em Lisboa e a operar desde 1948, acaba de alterar a forma societária mudando as proporções dos sócios.

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Assim, o capital que antes estava 20% em Francisco Alves Porto, 40% em Isabel Alves Porto e com 40% em quota comum dos dois, passa agora a ser controlada pela Alves Porto Capital, uma sociedade detida em partes iguais por Francisco e Isabel Alves Porto.

A resseguradora realiza Tratados e Resseguro Facultativo em todos os ramos com várias companhias mundiais, sendo que a maior delas pagou 28% das comissões obtidas pela Molinari em 2025.

A corretora tem 8 funcionários e faturou acima de um milhão de euros em serviços em 2025. No entanto, este valor foi 15% inferior ao do ano anterior devido, segundo a empresa, “a maior pressão concorrencial e revisão de alguns contratos”.

Os resultados líquidos baixaram 63% para 127 mil euros no ano passado, embora a corretora tenha conseguido “renovar a generalidade dos contratos na área do Obrigatório”, afirma a Molinari.