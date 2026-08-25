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Criminalidade geral aumenta 10,9% na área do Comando Metropolitano do Porto da PSP

  • Lusa
  • 17:03
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Já na área do Comando Metropolitano de Lisboa, a criminalidade geral aumentou 2,9% e os crimes violentos e graves diminuíram 0,4%.

A criminalidade geral aumentou 10,9% este ano na área do Comando Metropolitano do Porto, face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados provisórios da Direção Nacional da PSP facultados à agência Lusa. Já a criminalidade violenta e grave diminuiu 8,4%, segundo a mesma fonte.

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Os crimes detetados pela proatividade policial (no âmbito da atividade quotidiana da própria polícia) representaram um aumento de 17,5%.

Na área do Comando Metropolitano de Lisboa, a criminalidade geral aumentou 2,9% e os crimes violentos e graves diminuíram 0,4%. “Os crimes de proatividade policial aumentaram em 7,2%”, referiu a Direção Nacional em resposta a questões colocadas pela Lusa.

O Comando Distrital de Setúbal observou, por seu lado, uma diminuição da criminalidade, tanto geral (-7,4%) como violenta e grave (-13%).

Elementos da Equipas de Intervenção Rápida (EIR), da Unidade Especial de Polícia, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, durante a operação de prevenção criminal que está a realizar hoje na zona da Alta de Lisboa, Ameixieira e Ajuda, em Lisboa, 19 de novembro de 2025. A operação envolve cerca de 100 elementos das valências de investigação criminal, equipas de ordem pública e ainda a Unidade Especial de Polícia, indicou a fonte no local onde decorre a operação.ANTÓNIO COTRIM/LUSA

As três maiores variações, dos crimes que causam maior alarme social, verificaram-se nos furtos por carteiristas, outros furtos em veículo motorizado e desobediência, segundo a mesma fonte.

A PSP afirmou ainda estar atenta aos casos que têm causado maior alarme social, acompanhando as situações tanto a nível local, como nacional, e direcionando o dispositivo para combater “fenómenos específicos que vão surgindo” e o sentimento de insegurança nas comunidades.

Direcionar o policiamento preventivo, reforçar o policiamento reativo com apoio de outras unidades e conduzir operações especiais de prevenção criminal, assim como ações de investigação, estão entre as medidas elencadas pela PSP.

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