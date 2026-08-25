Esta é a chave do Euromilhões. Jackpot é de 59 milhões
O jackpot desta sexta-feira é de 59 milhões de euros, depois de não terem sido registados vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
Com um primeiro prémio no valor de 59 milhões de euros, decorreu esta sexta-feira mais um sorteio do Euromilhões. O valor do jackpot subiu depois de não ter havido vencedores do primeiro prémio no sorteio anterior.
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