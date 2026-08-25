Hoje nas notícias: alunos, Eduardo Cabrita e elétricos

Portugal perdeu quase 88 mil alunos numa década, enquanto o ensino privado ganha peso. Correia de Campos aufere 8.524 euros mensais, Cabrita critica a falta de transparência na Defesa e os apoios aos carros elétricos continuam sem luz verde. Conheça estas e outras notícias que estão em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

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“Falta de transparência na Defesa [é] muito mais grave do que o que se passa no MAI”, diz Eduardo Cabrita

Eduardo Cabrita considera que a falta de transparência nos investimentos em Defesa é “muito mais grave” do que o caso que envolve a Administração Interna, acusando Luís Montenegro de ter degradado as exigências éticas da governação e apontando o “padrão Spinumviva” como estando na origem dos problemas do executivo. O antigo ministro admite ainda que Luís Neves “andou mal, andou tarde” nos esclarecimentos prestados.

Leia a entrevista completa no Público (acesso pago).

Dez milhões para carros elétricos ainda aguardam luz verde

A segunda tranche de dez milhões de euros para apoiar a compra de veículos elétricos continua sem luz verde, com o Ministério do Ambiente e Energia a dizer que “não está, neste momento, definido o lançamento de um novo aviso”. A decisão dependerá da execução dos apoios atuais e da disponibilidade do Fundo Ambiental, num contexto de forte procura: as candidaturas já submetidas ascendem a quase 35 milhões de euros, mais de três vezes a verba disponível.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Antigo ministro da Saúde recebe 8.524 euros por mês

António Correia de Campos recebe uma pensão de 5.524 euros mensais da Caixa Geral de Aposentações (CGA) e acumula este valor com um salário de 3.000 euros enquanto provedor do Associado e do Cliente do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). No total, o antigo ministro da Saúde aufere 8.524 euros por mês. A CGA defende que o SUCH faz parte do setor da administração pública e, por isso, considera que o exercício de funções remuneradas para o SUCH é incompatível com a qualidade de aposentado. Correia de Campos contesta, contudo, essa interpretação.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).

Portugal perdeu quase 88 mil alunos numa década

Portugal perdeu quase 88 mil alunos numa década, refletindo a evolução demográfica do país. Em 2024/25, estavam matriculados 1.612.094 alunos nos estabelecimentos públicos e privados, menos 1.851 do que no ano anterior, numa quebra de 0,1%. Ao longo da última década, a taxa de retenção e desistência no ensino básico caiu para menos de metade, passando de 7,9% em 2014/15 para 3,6% em 2024/25. No secundário, a taxa também melhorou ligeiramente, enquanto um em cada quatro alunos já estuda no ensino privado, que tem vindo a ganhar peso no sistema educativo.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Talento em Inteligência Artificial escasseia e salários chegam aos 80 mil euros

A crescente procura por profissionais de Inteligência Artificial e outras áreas tecnológicas está a agravar o desfasamento entre as competências procuradas pelas empresas e o talento disponível. Especialistas defendem mais aposta em formação e reskilling, enquanto a escassez de profissionais qualificados está a pressionar os salários, que podem chegar aos 80 mil euros anuais para perfis seniores especializados em IA.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre).