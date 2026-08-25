“Falta de transparência na Defesa é muito mais grave do que o que se passa no MAI”, diz Cabrita

O antigo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considera que a falta de transparência nos investimentos em Defesa é “muito mais grave” do que o caso que envolve a Administração Interna, acusando Luís Montenegro de ter “degradado profundamente as exigências éticas” da governação. O antigo ministro aponta o “padrão Spinumviva” como estando na origem dos problemas do executivo, avança em entrevista ao Público.

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Cabrita critica também a atuação do Governo em áreas como a saúde e a educação, considerando que a situação piorou desde a chegada de Montenegro ao poder e que existe uma crise de confiança no sistema de avaliação. Sobre o MAI, admite que Luís Neves “andou mal, andou tarde” nos esclarecimentos, mas defende que a confiança na cadeia de comando é essencial.

Na Defesa, o antigo ministro acusa o Governo de avançar sem um pacto transparente sobre o investimento no setor e critica, em particular, o processo de aquisição de três fragatas a Itália, que considera marcado por “total falta de transparência”, ausência de diálogo com o PS e até falta de controlo da legalidade.