Governo deixa mais de 52.000 milhões por gastar nos seus ministérios durante 2024 e 2025

Os 22 ministérios do governo deixaram cerca de 52.700 milhões de euros de crédito final por executar durante 2024 e 2025, segundo um Relatório Especial do Instituto Coordenadas que analisa o rigor orçamental no meio da XV Legislatura.

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O estudo, baseado em dados oficiais da Intervenção Geral da Administração do Estado, coloca a Inclusão, Segurança Social e Migração, liderada por Elma Saiz, na liderança com 99,2% de execução, seguida pela Defesa (97,3%), Presidência e Justiça (96,9%), Direitos Sociais (96,7%) e Interior (94,3%).

No extremo oposto da escala estão Juventude e Crianças (72,3%), Habitação (67,1%), Trabalho (66,3%), Ciência (64%) e Economia, Comércio e Negócios, que termina o ranking com 47,3%. Saúde, com Mónica García, está em 12.º lugar com 84,1%.

O Instituto destaca que os 11 ministérios abaixo dos 85% concentram mais de 42.800 milhões de euros de crédito não executado, mais de 80% do total.

A análise recorda que 2024, 2025 e 2026, para além da metade, foram desenvolvidos com os Orçamentos de 2023 prorrogados, embora todos os departamentos tenham operado sob o mesmo quadro institucional.

Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas, disse que “um orçamento não executado é uma política que não chega, um investimento que é atrasado ou um serviço que não se concretiza, em suma, uma política pública que não é executada, passando do macro para o micro do cidadão” e alertou que as diferenças entre ministérios “são demasiado grandes para serem consideradas meramente técnicas”.

“Há departamentos que estão quase na execução total e outros que não conseguem transformar nem três em cada quatro euros disponíveis em despesa eficaz. Essa lacuna é também uma lacuna de capacidade de gestão”, concluiu.