Herdeiro do grupo Essilor Luxxotica demite-se da empresa

Leonardo Del Vecchio, que estava à frente da estratégia da empresa e dos Ray Ban, demitiu-se esta terça-feira. Divergências com o presidente da empresa estarão na origem da decisão

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Leonardo Maria del Vecchio, filho do fundador da Essilor Luxottica, vai deixar os cargos de gestão que ocupa no grupo de ótica, avançou a publicação Milano Finanza (MF), citada pela Reuters. Na origem da saída estarão tensões com o presidente executivo do grupo, Francesco Milleri.

Na sua carta de demissão, consultada pelo MF, Leonardo Del Vecchio afirma que a empresa está a ser gerida de forma “distante” e “impessoal”.

Atualmente, Leonardo Del Vecchio, 31 anos era presidente da marca Ray-Ban e diretor de estratégia. A saída do gestor produz efeitos a partir de 31 de agosto, diz a Reuters. Continuará a ser acionista da empresa através da empresa Delfin, a holding da família, de que detém 12,5%. Também segundo a Reuters, o herdeiro defende a independência da EssilorLuxxotica e uma estrutura acionista estável.

Em junho, soube-se que Del Vecchio pretendia comprar as participações dos irmãos Luca e Paola e chegar aos 37,5% da holding familiar, a Delfin, maior acionista da EssilorLuxottica, o maior grupo de ótica do mundo, avaliado em 100 mil milhões de dólares. O grupo reúne marcas como Ray-Ban, Oakley, Persol ou Oliver Peoples e Controla licenças de marcas como Chanel, Prada, Armani e Versace.