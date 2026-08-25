IA já impulsiona três em cada dez tarefas empresariais e alarga a lacuna de produtividade entre organizações

Assim, o relatório mostra como a IA se tornou uma tecnologia cada vez mais presente nas empresas, que já a estão a incorporar nas suas atividades diárias para melhorar a sua eficiência operacional, otimizar processos e transformar os seus modelos de trabalho. O seu impacto já é evidente em áreas como a automatização de tarefas, a melhoria da tomada de decisão e o aumento da produtividade.

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O relatório baseia-se num inquérito a 2.600 executivos de organizações em 13 países e reflete que a IA já suporta 30% das tarefas atualmente realizadas nas empresas, comparado com 25% em 2025. Além disso, as previsões indicam que este número aumentará para 48% nos próximos dois anos.

Este progresso reflete-se também no crescimento das iniciativas empresariais ligadas a esta tecnologia. Segundo o mesmo estudo, 63% das organizações já lideram ou expandem projetos de automação inteligente, enquanto 54% fazem o mesmo com soluções baseadas em inteligência artificial generativa.

O avanço da inteligência artificial não está apenas a transformar os modelos de negócio das empresas, como também está a gerar diferenças óbvias entre as organizações que utilizam esta tecnologia e as que não utilizam.

De acordo com o Relatório Anual do Banco de Espanha, a diferença de produtividade entre as empresas que adotaram IA e aquelas que ainda não o fizeram duplicou nos últimos três anos. Enquanto em 2022 esta diferença era de 2.700 euros por trabalhador, em 2025 atingiu 6.300 euros.

A Nodus, uma empresa especializada na implementação de infraestruturas de inteligência artificial para empresas, alerta que o aumento da adoção da inteligência artificial nem sempre implica integração estratégica dentro das organizações. Muitas empresas continuam a incorporar ferramentas isoladamente, automações pontuais ou soluções independentes que não estão ligadas entre si ou não respondem a uma estratégia global.

De facto, embora 73% das organizações já tenham uma estratégia de IA alinhada com os seus objetivos empresariais, menos de metade nomeou um gestor de IA, 41% oferecem formação específica aos seus gestores sobre as suas capacidades e riscos, e apenas 33% incorporam indicadores de adoção de IA nos seus objetivos de liderança. segundo dados do relatório ‘The Value of AI 2026’.

Neste cenário, Nodus argumenta que o desafio enfrentado por muitas organizações deixa de ser apenas incorporar inteligência artificial nos seus modelos de trabalho, mas sim fazê-lo estrategicamente, integrando-a transversalmente por toda a organização. Um trabalhador digital corretamente integrado nos processos de uma grande organização pode libertar até 150.000 horas de trabalho por ano, segundo estimativas da consultora Setesca.

A Nodus estabeleceu-se como aliada para que as empresas passem de uma adoção pontual ou isolada da IA para uma integração transversal nos seus modelos de trabalho. A empresa desenvolve infraestruturas que permitem incorporar esta tecnologia de forma estruturada nos diferentes processos de negócio, ligando pessoas, sistemas e agentes sob a mesma arquitetura.

Para isso, desenvolveu o Nodus OS, uma camada de orquestração que liga trabalhadores digitais aos sistemas existentes da empresa. “Desta forma, os trabalhadores digitais podem realizar tarefas repetitivas, coordenar processos e apoiar a tomada de decisões, enquanto as pessoas mantêm o julgamento humano e a supervisão das operações. Esta metodologia permite às empresas aumentar a sua capacidade operacional sem necessidade de criar novas estruturas ou expandir as suas equipas de trabalho”, explica.