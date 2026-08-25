Mota-Engil reforça carteira de encomendas em 685 milhões com obras na Nigéria e Peru

A Mota-Engil EGL 3,46% anunciou esta terça-feira um aumento da sua carteira de encomendas em cerca de 685 milhões de euros, na sequência da extensão de um contrato na Nigéria e da adjudicação de um novo negócio no Peru.

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A construtora portuguesa deu conta ao mercado de que o contrato para construção da linha ferroviária entre Kano e Maradi, na Nigéria, e que se encontra a ser executado pela sua subsidiária naquele país, foi aumentado em 655 milhões de dólares pelo Ministério dos Transportes nigeriano.

No Peru, a sua participada ganhou o concurso para a execução das obras principais do Aeroporto Internacional de Juliaca “Inca Manco Cápac”, por parte do cliente Aeropuertos Andinos del Perú, num contrato que poderá atingir os 140 milhões de dólares.

A Mota-Engil adianta que as obras no aeroporto — que se manterá em operação — têm uma duração estimada de cerca de 590 dias e compreendem “a reconstrução e reabilitação dos pavimentos aeronáuticos da pista principal, com 4.200 metros de extensão, das pistas de circulação e da plataforma de estacionamento de aeronaves”.

Segundo a construtora liderada por Carlos Mota Santos, os dois negócios reforçam “a sua presença no setor das infraestruturas de transporte, quer em África, quer na América Latina, demonstrando mais uma vez a sua capacidade para a execução de projetos essenciais para o desenvolvimento dos países onde opera”.

A Mota-Engil apresenta contas do primeiro semestre na próxima quinta-feira. A construtora apresentou uma carteira de encomendas de perto de 17 mil milhões de euros no final do primeiro trimestre, com o mercado africano a representar 49% e a América Latina 38%.