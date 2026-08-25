Novo drone com explosivos encontrado junto ao aeroporto de Leipzig
Um segundo drone foi encontrado junto ao aeroporto de Leipzig, dias depois de outro aparelho com explosivos ter sido descoberto no local, levando Merz a alertar para uma ameaça híbrida à Alemanha.
A descoberta de um novo drone nas proximidades do aeroporto de Leipzig levou o chanceler alemão, Friedrich Merz, a alertar que a Alemanha está sob “ameaças muito reais” e cada vez mais exposta a ataques híbridos.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
“O ataque com drones em Leipzig, entre outras coisas, demonstra que também estamos a enfrentar ameaças muito reais. A Alemanha tem sido alvo de crescente escrutínio de atacantes híbridos. Estamos a trabalhar intensamente em conjunto com as agências de segurança e apresentaremos conclusões e comentários em breve”, afirmou Merz esta terça-feira, sem atribuir responsabilidades pelo incidente, citado pelo Politico.
As autoridades alemãs abriram uma investigação por terrorismo no início de agosto, depois de um trabalhador do aeroporto de Leipzig ter encontrado um drone equipado com explosivos cujo detonador aparentemente falhou. O aparelho foi descoberto numa zona restrita de carga do aeroporto e obrigou ao encerramento parcial da infraestrutura e ao desvio de vários voos de carga.
Num incidente separado, um avião de carga da DHL desviado para Hanôver terá embatido contra um segundo drone à altura da vedação do aeroporto a uma velocidade de várias centenas de quilómetros por hora.
A 14 de agosto os investigadores alemães encontraram um segundo drone perto do mesmo aeroporto, segundo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, citado pelo Politico.
O aeroporto de Leipzig é um dos maiores centros europeus de carga aérea e uma importante base logística para operações da NATO com transportes militares para a Ucrânia, aumentando a relevância do incidente para além da segurança civil e do funcionamento do aeroporto.
O chanceler alemão terá dito numa reunião privada com membros da CDU que existem indícios circunstanciais que apontam para os autores do crime. Contudo, não revelou quem estará por trás dos incidentes e afirmou que as autoridades de segurança continuam a investigar, de acordo com o jornal alemão Bild.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Novo drone com explosivos encontrado junto ao aeroporto de Leipzig
{{ noCommentsLabel }}