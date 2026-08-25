Novo drone com explosivos encontrado junto ao aeroporto de Leipzig

A descoberta de um novo drone nas proximidades do aeroporto de Leipzig levou o chanceler alemão, Friedrich Merz, a alertar que a Alemanha está sob “ameaças muito reais” e cada vez mais exposta a ataques híbridos.

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“O ataque com drones em Leipzig, entre outras coisas, demonstra que também estamos a enfrentar ameaças muito reais. A Alemanha tem sido alvo de crescente escrutínio de atacantes híbridos. Estamos a trabalhar intensamente em conjunto com as agências de segurança e apresentaremos conclusões e comentários em breve”, afirmou Merz esta terça-feira, sem atribuir responsabilidades pelo incidente, citado pelo Politico.

As autoridades alemãs abriram uma investigação por terrorismo no início de agosto, depois de um trabalhador do aeroporto de Leipzig ter encontrado um drone equipado com explosivos cujo detonador aparentemente falhou. O aparelho foi descoberto numa zona restrita de carga do aeroporto e obrigou ao encerramento parcial da infraestrutura e ao desvio de vários voos de carga.

Num incidente separado, um avião de carga da DHL desviado para Hanôver terá embatido contra um segundo drone à altura da vedação do aeroporto a uma velocidade de várias centenas de quilómetros por hora.

A 14 de agosto os investigadores alemães encontraram um segundo drone perto do mesmo aeroporto, segundo o jornal alemão Süddeutsche Zeitung, citado pelo Politico.

O aeroporto de Leipzig é um dos maiores centros europeus de carga aérea e uma importante base logística para operações da NATO com transportes militares para a Ucrânia, aumentando a relevância do incidente para além da segurança civil e do funcionamento do aeroporto.

O chanceler alemão terá dito numa reunião privada com membros da CDU que existem indícios circunstanciais que apontam para os autores do crime. Contudo, não revelou quem estará por trás dos incidentes e afirmou que as autoridades de segurança continuam a investigar, de acordo com o jornal alemão Bild.