Fundos europeus

Novo orçamento da UE até 2034 deve construir Europa mais forte, defende Costa

  • Lusa
  • 18:56

"Perante os desafios geopolíticos atuais, a Europa deve reforçar decisivamente a sua autonomia estratégica e a sua defesa comum", defende António Costa.

António Costa, presidente do Conselho EuropeuEuropean Union

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, considerou esta terça-feira que o novo orçamento a longo prazo da União Europeia (UE), até 2034, deve possibilitar a construção de “uma Europa mais forte” face aos desafios geopolíticos atuais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Precisamos de utilizar o poder do nosso orçamento para construir uma Europa mais forte, investindo na defesa, na segurança e na competitividade, assegurando simultaneamente um financiamento estável e eficaz para a política de coesão e para a política agrícola comum, que continuam a ser essenciais para a nossa prosperidade partilhada e para um desenvolvimento equilibrado”, advogou António Costa, na Estónia, no final do primeiro dia de uma ronda pelas capitais europeias.

Numa conferência de imprensa junto ao primeiro-ministro estónio, Kristen Michal, o presidente do Conselho Europeu salientou que, “perante os desafios geopolíticos atuais, a Europa deve reforçar decisivamente a sua autonomia estratégica e a sua defesa comum“.

Após uma deslocação a Kiev na segunda-feira para assinalar os 35 anos da independência ucraniana, a quinta visita desde que assumiu funções, o antigo primeiro-ministro português saudou o apoio que a Estónia tem prestado à Ucrânia face à Rússia e realçou que a UE está a apostar na sua defesa.

“Penso que todos os Estados-membros estão muito conscientes de que precisamos de investir mais na defesa. Aprendemos, em 2022, que a paz sem defesa é uma ilusão, e penso que não há nenhum país, do norte ao sul da Europa, que não compreenda isto”, assinalou.

Com a proposta apresentada pela Comissão Europeia para o próximo orçamento, há, pela primeira vez, uma forte contribuição do orçamento europeu para a defesa coletiva.

António Costa

Presidente do Conselho Europeu

Numa altura em que se debate o próximo orçamento da UE para 2028-2034, o responsável apontou que, “com a proposta apresentada pela Comissão Europeia para o próximo orçamento, há, pela primeira vez, uma forte contribuição do orçamento europeu para a defesa coletiva”.

“O mundo é hoje muito diferente daquele em que acordámos o atual orçamento. O próximo orçamento terá de responder a novos desafios, incluindo os das regiões da fronteira oriental, e é por isso que a estrutura e as dotações do próximo orçamento serão completamente diferentes das dos orçamentos anteriores”, adiantou, exortando à sua aprovação ainda este ano.

Antes de se reunir com Kristen Michal, António Costa esteve em Bratislava para se encontrar com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e assegurou que ambos querem “garantir um bom orçamento”.

Também em declarações aos jornalistas, ao final da tarde, o chefe de governo da Estónia falou numa “proposta bastante boa”, que “inclui muitos recursos para as capacidades de defesa e para este tipo de investimentos na segurança”.

Porém, Kristen Michal admitiu que “será uma negociação difícil entre os países que contribuem mais para o orçamento e os países que recebem mais do orçamento”, e desejou “boa sorte” a António Costa.

Nesta que é a terceira vez que faz uma ’tour’ pelas capitais da UE — após iniciativas semelhantes em 2024 e em 2025 –, António Costa vai passar por todos os Estados-membros até 17 de setembro, com exceção da Suécia, que terá eleições na primeira metade do próximo mês. A ideia é ouvir os chefes de Governo e de Estado da UE sobre os principais desafios.

O que diferencia a edição deste ano é a preparação das negociações sobre o próximo orçamento da UE a longo prazo para 2028-2034, que marcarão os próximos meses.

António Costa é o primeiro português e o primeiro socialista a ocupar a presidência do Conselho Europeu, cargo que assumiu em dezembro de 2024 e cujo mandato termina em maio de 2027.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Novo orçamento da UE até 2034 deve construir Europa mais forte, defende Costa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Megacentral solar algarvia espera decisão da APA em setembro

Mariana Bandeira,

Empresa que pediu insolvência diz que Alcoutim funciona “com defeitos”, quer reunir com AICEP e está disponível para negociar medidas de compensação, onde se inclui criar uma comunidade de energia.