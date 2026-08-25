Revolut cria unidade de IA para melhorar gestão de risco e prevenir fraude
A Revolut criou uma unidade dedicada à Inteligência Artificial que vai desenvolver modelos para melhorar a avaliação de risco de crédito, detetar fraude e recomendar produtos aos clientes.
A Revolut anunciou esta terça-feira a criação da Revolut Research, uma unidade especializada em Inteligência Artificial (IA) que irá desenvolver modelos de machine learning para melhorar, entre outras áreas, a avaliação de risco de crédito e a prevenção de fraude.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Em comunicado, a empresa revelou que a nova unidade, integrada na equipa global de IA da tecnológica financeira, será responsável pelo desenvolvimento do PRAGMA, um modelo conceptual criado em parceria com a NVIDIA e destinado a analisar comportamentos financeiros complexos em tempo real.
Segundo a Revolut, as primeiras aplicações do PRAGMA a dados históricos indicaram uma precisão 2,3 vezes superior na identificação do risco de incumprimento de crédito, a deteção de mais 65% de casos de fraude, com uma precisão 17% superior nos alertas, e um aumento de 41% nas recomendações relevantes de produtos para clientes particulares e empresariais.
A Revolut Research irá trabalhar com instituições académicas e tecnológicas e pretende criar uma base comum para as aplicações de IA e os projetos proprietários de machine learning do grupo.
A empresa indicou que os modelos são alimentados por dados das operações globais da plataforma, que conta com mais de 80 milhões de clientes em mais de 40 mercados e processa milhares de milhões de transações.
A Revolut foi lançada em 2015 no Reino Unido e disponibiliza atualmente serviços financeiros a mais de 80 milhões de clientes em todo o mundo.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Revolut cria unidade de IA para melhorar gestão de risco e prevenir fraude
{{ noCommentsLabel }}