Revolut cria unidade de IA para melhorar gestão de risco e prevenir fraude

A Revolut anunciou esta terça-feira a criação da Revolut Research, uma unidade especializada em Inteligência Artificial (IA) que irá desenvolver modelos de machine learning para melhorar, entre outras áreas, a avaliação de risco de crédito e a prevenção de fraude.

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Em comunicado, a empresa revelou que a nova unidade, integrada na equipa global de IA da tecnológica financeira, será responsável pelo desenvolvimento do PRAGMA, um modelo conceptual criado em parceria com a NVIDIA e destinado a analisar comportamentos financeiros complexos em tempo real.

Segundo a Revolut, as primeiras aplicações do PRAGMA a dados históricos indicaram uma precisão 2,3 vezes superior na identificação do risco de incumprimento de crédito, a deteção de mais 65% de casos de fraude, com uma precisão 17% superior nos alertas, e um aumento de 41% nas recomendações relevantes de produtos para clientes particulares e empresariais.

A Revolut Research irá trabalhar com instituições académicas e tecnológicas e pretende criar uma base comum para as aplicações de IA e os projetos proprietários de machine learning do grupo.

A empresa indicou que os modelos são alimentados por dados das operações globais da plataforma, que conta com mais de 80 milhões de clientes em mais de 40 mercados e processa milhares de milhões de transações.

A Revolut foi lançada em 2015 no Reino Unido e disponibiliza atualmente serviços financeiros a mais de 80 milhões de clientes em todo o mundo.