Sport Zone aposta em “Regressa em Grande” para o novo ano letivo
Assinada pela agência criativa Manifesto e com plano de meios a cargo da ZenithBR, a campanha olha para o crescimento dos mais novos, quer em tamanho como em desenvolvimento emocional.
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A Sport Zone lançou a sua campanha de regresso às aulas. A marca, através do mote “Regressa em Grande” convida a olhar a olhar para o crescimento dos mais novos além da mudança de tamanho, abordando temas como a confiança e a construção de novas amizades.
“Com esta campanha queremos celebrar o crescimento em todas as suas dimensões. O regresso às aulas é muito mais do que renovar o guarda-roupa. É o início de novas experiências, desafios e conquistas. Acreditamos que o movimento e a prática desportiva têm um papel fundamental neste percurso, contribuindo para que os mais novos cresçam de forma saudável, ativa e confiante”, explica Sara Ribeiro, global brand manager da Sport Zone, citada em comunicado.
Assinada pela agência criativa Manifesto e com plano de meios a cargo da ZenithBR, a campanha pretende reforçar o posicionamento da Sport Zone como destino para preparar o ano letivo.
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