Transavia inaugura rota entre Ponta Delgada e Bruxelas no verão de 2027

A companhia aérea de baixo custo Transavia, do grupo Air France-KLM, anunciou hoje que vai iniciar, no verão de 2027, uma rota entre Ponta Delgada, nos Açores, e Bruxelas, na Bélgica.

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“No verão de 2027, a companhia aérea irá adicionar Ponta Delgada, Heraklion e Salónica à sua rede. Os bilhetes para estes destinos estarão à venda a partir de 16 de setembro próximo. Com estas adições, a Transavia responde à crescente procura dos clientes belgas por voos acessíveis dentro da Europa e para o Norte de África”, revelou hoje a Transavia, em comunicado.

A companhia franco-neerlandesa estabeleceu recentemente uma base de tripulação local no Aeroporto de Bruxelas.

Desde 2022, que a Transavia já ligava Bruxelas a Faro e, no início deste mês, anunciou uma nova rota entre Bruxelas e Porto, com três voos semanais, a partir de 14 de dezembro.

A terceira ligação de Bruxelas a Portugal da companhia de baixo custo foi agora anunciada para o Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, a maior do arquipélago dos Açores.

“A Bélgica é um mercado importante para a Transavia. Desde o início das nossas operações no Aeroporto de Bruxelas, temos vindo a construir a nossa presença na Bélgica passo a passo. Começámos com dois aviões, adicionámos um terceiro e, recentemente, acomodámos uma quarta aeronave em Bruxelas”, afirmou o diretor executivo da Transavia Netherlands, Paul Terstegge, citado em comunicado.

No verão de 2026, os Açores contaram com operações de 16 companhias aéreas, 30 rotas e ligação a 12 países, revelou em julho a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

Há nove meses que o arquipélago regista quebras homólogas no número de dormidas em alojamentos turísticos, segundo os números mais recentes do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), divulgados no final de julho.

No primeiro semestre de 2026, os Açores somaram 1,8 milhões de dormidas em alojamentos turísticos, menos 4,6% do que no período homólogo, e 578,4 mil hóspedes, menos 3,6%.

A Transavia, companhia aérea de baixo custo do grupo Air France-KLM, opera quase 400 rotas aéreas a partir de França, dos Países Baixos e da Bélgica para a Europa e para bacia do Mediterrâneo.

Em 2025, a Transavia France transportou cerca de 16 milhões de passageiros.