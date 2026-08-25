Trump planeia nova taxa de 85,7 mil euros para vistos de trabalhadores qualificados

O Governo norte-americano do Presidente Donald Trump pretende cobrar 100 mil dólares (85,7 mil euros) pelos vistos H-1B, programa que abrange trabalhadores estrangeiros contratados. A informação consta de um documento do Departamento de Segurança Interna consultado pela agência Efe.

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Trata-se de um projeto de regulamento que estabelece que a taxa de 103.265 dólares será adicionada a todos os pedidos de visto H-1B renovados anualmente.

Em 08 de junho, um juiz federal de Massachusetts anulou a taxa de 100 mil dólares porque o governo não tinha autorização do Congresso para a impor, alegando que se tratava, na realidade, de um imposto e não apenas de uma taxa administrativa.

Posteriormente, em julho, um tribunal de recurso concluiu que não iria suspender a decisão que eliminou a taxa de 100.000 dólares.

O projeto de regulamento divulgado na segunda-feira mostra que a administração Trump está determinada a impor esta taxa aos trabalhadores com vistos H-B1.

Este programa está limitado a 85.000 vistos anualmente por lei, incluindo 20.000 reservados para trabalhadores altamente qualificados.

Estes vistos são comuns nos setores da tecnologia e da engenharia, e a procura excede normalmente a oferta.