84% dos portugueses já usam Inteligência Artificial no trabalho

A utilização de Inteligência Artificial (IA) no trabalho está a ganhar terreno em Portugal, com 84% dos trabalhadores a afirmarem que já recorrem a estas ferramentas no contexto profissional, mais 19 pontos percentuais do que em 2025 e acima dos valores registados em Espanha, França e Alemanha, segundo um estudo da Cegid realizado pela OpinionWay.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em Portugal, 44% dos trabalhadores dizem utilizar frequentemente ou de forma sistemática ferramentas de IA para apoiar decisões importantes no trabalho. Entre os profissionais entre os 18 e os 29 anos, a percentagem sobe para 57%.

“Os resultados mostram que a Inteligência Artificial é já uma realidade e está a consolidar-se como uma ferramenta de trabalho indispensável para os profissionais portugueses”, afirma Paulo Carvalho, general manager da Cegid Portugal & África, citado em comunicado.

A inteligência artificial é já uma realidade e está a consolidar-se como uma ferramenta de trabalho indispensável para os profissionais portugueses. Paulo Carvalho General manager da Cegid Portugal & África

O responsável destaca que o desafio passa “por reduzir a distância entre a utilização individual e a integração da IA nas organizações”. “Quem tomar a iniciativa de adotar estas ferramentas mais rapidamente e introduzi-las ao serviço dos seus colaboradores serão as empresas mais competitivas nos próximos anos”, conclui.

A Administração Pública destaca-se entre os setores analisados, com 53% dos trabalhadores a afirmarem consultar regularmente ferramentas de IA para apoiar decisões.

Apesar da utilização crescente, a adoção da tecnologia pelas próprias organizações ainda está aquém do uso individual. 41% dos trabalhadores dizem que a IA está integrada, total ou parcialmente, na atividade diária da empresa, mas apenas 6% consideram que está totalmente integrada.

A distância entre a utilização individual e as políticas das empresas é também visível na forma como estas ferramentas são usadas: 69% dos trabalhadores portugueses admitem recorrer a ferramentas de IA externas à organização sem informar o empregador. Na Administração Pública, a percentagem chega aos 77%, enquanto no comércio é de 63%.

Confiança na IA também aumenta

A maior utilização da tecnologia é acompanhada por uma evolução positiva na perceção dos trabalhadores. 76% dos portugueses manifestam sentimentos positivos em relação à utilização da IA no trabalho, contra 59% em 2025, um aumento de 17 pontos percentuais. Entre os trabalhadores dos 18 aos 29 anos, a perceção positiva chega aos 86%.

A curiosidade é o sentimento mais referido, por 48% dos inquiridos, seguida da confiança, com 28%, e do entusiasmo, com 25%. Já a preocupação recuou de 28% em 2025 para 23% este ano.

O estudo conclui que, à medida que o acesso à tecnologia se generaliza, o principal desafio para as empresas passa pela capacidade de integrar a IA nos processos, desenvolver competências e garantir uma utilização responsável.

O estudo “O momento da verdade da IA nas empresas” inquiriu mais de 2.000 trabalhadores de escritório em Portugal, Espanha, França e Alemanha. O inquérito foi realizado pela OpinionWay para a Cegid através de um questionário online, entre 22 de maio e 4 de junho de 2026. Foram inquiridas 2.006 pessoas: 500 em França, 501 em Espanha, 502 em Portugal e 503 na Alemanha.

O avanço da utilização da IA acontece num contexto de crescente debate sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Bill Gates alertou esta quarta-feira para os desafios colocados pela Inteligência Artificial e defendeu que alguns empregos devem ser “reservados para humanos”, numa posição que contrasta com a rápida adoção da tecnologia pelas empresas e trabalhadores. O fundador da Microsoft considera ainda necessária uma maior coordenação internacional para monitorizar a evolução da IA e mitigar os riscos associados.